VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Loredana Groza a demonstrat încă o dată că este nu doar o artistă desăvârșită, ci și o sursă de inspirație pentru femeile din România. Prezentă la VIVA! Influencers Party 2025, unde a fost premiată pentru întreaga sa carieră, fiind considerată prima influenceriță a țării, artista a transmis un mesaj puternic despre frumusețe și asumare. Vedeta a spus ce înseamnă, în viziunea ei, să fie o divă adevărată.

„Uneori poate suna peiorativ, are o conotație negativă. Cred că o divă este, de fapt, o femeie care are încredere în ea, care nu se lasă condusă de compulsii, de lucruri care azi sunt, mâine nu sunt și care întotdeauna caută să păstreze senzualitatea, feminitatea ca o armă cu care cucerește lumea. Și cu putere și cred că e vorba și de credința în harul pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că, până la urmă, n-aș fi avut vocea cu care am înregistrat atâtea cântece, am cucerit atâtea generații, cred că nu aș fi reușit să influențez pe nimeni, deoarece vocea a fost principalul meu atu.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

Și, bineînțeles, personalitatea mea rebelă, nebună. Am încercat mereu să fiu eu însămi, fără să mă las schimbată de vremuri, de regimuri, de politică și de mode”, a declarat cântăreața pentru viva.ro.

Loredana Groza, mesaj puternic pentru femei

Artista a vorbit deschis și despre modul în care reușește să fie mereu plină de viață: încrederea în sine, echilibrul interior și dorința de a se reinventa continuu. Prin exemplul ei, Loredana încurajează femeile să-și accepte unicitatea și să-și celebreze feminitatea în orice etapă a vieții.

„Să fie relaxate, să se simtă bine în pielea lor, indiferent dacă sunt măsură XS sau măsură extra large. Cred că în fiecare femeie există frumusețe și cine spune că nu e așa este un misogin”, a spus Loredana Groza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE