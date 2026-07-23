Tema din acest an este „Community”, iar organizatorii au pregătit o surpriză specială: doi dintre cei mai cunoscuți artiști din zona Moldovei urcă din nou pe scenă, chiar la ei acasă.

Speak: „Nu am în față un public oarecare, am oameni de lângă care am plecat”

Pentru Speak, născut și crescut în Bacău, concertul de pe insulă are o însemnătate aparte: „Orașul ăsta m-a format înainte să știu eu ce vreau să fac în viață. Pun muzică în multe locuri, dar în Bacău e altfel. Nu am în față un public oarecare, am oameni de lângă care am plecat.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Și Loredana, originară din Onești, revine în județul natal la mai bine de 30 de ani de la începutul carierei sale, de data aceasta pe scena unuia dintre cele mai mari festivaluri din regiune.

Loredana, originară din Onești, județul Bacău, povestea, într-un interviu acordat revistei Viva, despre drumul de acasă până pe marile scene. Venea „dintr-un oraș foarte mic, muncitoresc, de undeva din Moldova, din Onești”, fără niciun sprijin în afară de propria voce, înainte ca doi oameni să-i deschidă drumul spre Mamaia și Steaua fără nume. Peste trei decenii se întoarce pe scena din județul natal, la Young Island.

Cine urcă pe scenă la Young Island

„Young Island a ajuns, în șase ediții, un reper pentru tot ce înseamnă muzică live în Moldova, și ne dorim, de aici înainte, să fie un reper pentru toată România”, declară Alex Olteanu, Event Manager Young Island Festival.

„Community nu este doar tema acestei ediții, e principiul din spatele fiecărei decizii pe care o luăm, de la lineup până la felul în care construim festivalul alături de oraș. Anul acesta aducem cel mai divers și cel mai puternic lineup de până acum, pentru că insula asta aparține, de fapt, tuturor”, mai spune Event Managerul Young Island Festival – Alex Olteanu.

Lineup – Mohombi, Markus Schulz, RBØR, Los Vagabondos, INNA, Akcent, Parazitii și Puya, plus Kimberly, un tribut ABBA

Nume internaționale precum Mohombi, Markus Schulz, RBØR și Los Vagabondos urcă pe scenele festivalului alături de artiști care au definit muzica românească a ultimelor decenii: INNA, Loredana, Akcent, Parazitii și Puya, plus Kimberly, un tribut ABBA și, chiar acasă la el, Speak.

Afișul complet anunțat până acum: Adrian Șaguna & Filarmonica Mihail Jora, Akcent, Bogdan Vix, Damian & Brothers, Dirty Nano, Feelings, Hrisq, INNA, Jo, Just2 & Moise, Karol Diac, Kimberly, Loredana, Los Vagabondos, Luisdemark, Markus Schulz, Marwan Dua, Mira, Mohombi, Olix & Fintescu, Pado&Belu, Parazitii, Pascal Junior, Pavlo Vicci, Puya, Rares, RBØR, Reman, Revol, Sllash & Doppe, Speak, Tribute to ABBA.

Zeci de alți artiști completează cele patru scene ale festivalului: Fusion MainStage, Urban Stage, Tulum și Feeling, printre care Albert NBN, Berechet, Candyboii, Double Edd, Lazy Ed, Lorda, Oscar, Petre Ștefan, Solomon, Supernova, TMZ, Vanilla, cu alte nume anunțate în perioada următoare.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE