Actorul, în vârstă de 65 de ani, a fost fotografiat luni în timp ce intra și ieșea de la o farmacie din California fără să aibă fața acoperită. Vedeta din „Die Hard” ar fi supărat oamenii din farmacie pentru că nu respecta măsurile de protecție și ar fi fost rugată să părăsească farmacia.

El a declarat mai târziu pentru revista People că a greşit.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU