Iar alegerea s-a dovedit inspirată pentru Chef Bontea și echipa sa, care au obținut a doua victorie, într-o ediție Chefi la cuțite.

Acțiunea continuă în seara aceasta în bucătăria show-ului culinar cu o lovitură dură dată de Chef Bontea: va folosi cea dintâi amuletă.

A doua confruntare între echipele celor trei jurați a avut ca ingrediente de bază fructele – pe care concurenții le-au integrat în preparate gândite să fie pe gustul unui juriu alcătuit din 11 antrenori de fitness. În urma degustării, victoria i-a revenit echipei lui Chef Bontea, celelalte două tabere intrând la duelul eliminatoriu.

Este vorba despre proba individuală, pentru care degustarea și punctarea este făcută chiar de către jurați – ieri seară, cea mai slabă farfurie aparținându-i Elenei Ciot Monda, concurenta care s-a despărțit de echipa lui Chef Scărlătescu, părăsind competiția.

În această seară, cele trei echipe se aliniază la startul celui de-al treilea battle, iar fiecare jurat are propria strategie pentru a câștiga. Astfel, Florin Dumitrescu va miza pe câștigătorul cuțitului de aur. ”Este prima zi în care Laurențiu Neamțu va trebui să demonstreze cine este el, de fapt, și de ce are cuțitul de aur”, a anunțat Chef Dumitrescu. De partea cealaltă, Chef Scărlătescu are și el așteptări mai mari de la Paul Tudosescu, deținătorul cuțitului de aur, în timp ce Chef Bontea este gata să facă orice pentru a-și menține supremația.

Chef Bontea va lupta dur în această seară

Dar până acolo, în bucătăria show-ului culinar, concurenții au parte de numeroase obstacole: de la timpul limitat și presiunea lucrului într-o echipă cu care acum se acomodează la tema dificilă pregătită de Gina Pistol și ghicitoarea de la începutul întrecerii, care oferă un avantaj esențial câștigătorului.

Tocmai de aceea, Chef Bontea va lupta dur în această seară, agitând apele la bancurile de lucru cu o decizie radicală – folosirea unei amulete, care va lovi în adversarii săi: Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și concurenții lor. „Am din abundență amulete. Și pentru cine le-am câștigat?! Pentru ai mei, ca să poată fi în avantaj!”, a declarat Sorin Bontea înaintea începerii luptei culinare.

