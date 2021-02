Din păcate, Oana Roman a fost surprinsă din nou neplăcut de tatăl ei, Petre Roman, care nu și-a sunat nepoata și nici nu a fost prezent la petrecere.

„De când am venit din vacanță, am trecut printr-un carusel de emoții. Am semnat actele de divorț, după care s-a îmbolnăvit cățelul, apoi mama, care are iar probleme de sănătate.

Dar la ziua Isabelei mi s-a confirmat că anumiți oameni nu vor să fie în viața noastră sau vor să fie doar atunci când au nevoie să fie în viața noastră. Și când nu au nevoie, nu mai sunt.

Nu-mi stă în caracter să-i sun și să-i întreb: de ce ai uitat că e ziua unui copil care te iubește sincer? Inclusiv din familie, de fapt bunicii ei nu au fost lângă ea nici unul!

În afară de mama, pe care a văzut-o pentru că stă cu noi în casă, nici un bunic nu a fost lângă ea, nici măcar cu un telefon.

Nici bunicii materni, nici bunicii paterni. Nimeni, anul ăsta, nimeni. Ok, poate că nu-ți place de mine, pot să consider că nu am fost o fiica bună sau o noră bună, dar copilul ăsta ce vină are?”, și-a vărsat Oana Roman of-ul într-un Instastory.

Fiica lui Petre Roman tocmai a trecut printr-un divorț dureros, iar în urmă cu puțin timp, tatăl ei Petre Roman declara că a fost cât de cât mai apropiat de fiica și de nepoata lui în această perioadă grea.

„Cu Isabela m-am văzut de mai multe ori, am o relație bună cu ea. Câteodată Oana este un om drept, dar e și impulsivă. Așa e firea ei. Acum trei săptămâni mi-am văzut nepoțica” , a spus Petre Roman, invitat în urmă cu o lună la emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

