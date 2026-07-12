Dana Nălbaru și Dragoș Bucur spun că mutarea la țară le-a schimbat complet viața. După doi ani petrecuți în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș, actorul a făcut un bilanț al acestei perioade și a vorbit despre stilul de viață pe care familia l-a ales, departe de agitația Capitalei.

Au trecut doi ani de când Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au lăsat în urmă Bucureștiul și s-au mutat împreună cu familia în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Cei doi și-au construit aici gospodăria la care visau, iar actorul spune că schimbarea a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-au luat.

Pe contul de socializare „Bucurii la țară”, Dragoș Bucur a publicat un mesaj în care a făcut un scurt bilanț al ultimilor doi ani și le-a transmis urmăritorilor că nu regretă alegerea făcută.

„De doi ani, viața noastră s-a mutat la țară. A fost cea mai bună decizie pentru noi, iar mesajele voastre ne arată că mulți dintre voi visați la aceeași schimbare de ritm”, a transmis Dragoș Bucur.

Cum arată astăzi gospodăria familiei

De când s-au mutat în Argeș, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și-au amenajat treptat gospodăria și au adoptat un stil de viață diferit față de cel din București. Familia îngrijește o livadă, cultivă plante și pomi fructiferi, crește animale și petrece o mare parte din timp ocupându-se de activitățile gospodărești.

Actorul spune că, deși nu au urmărit să creeze ceva spectaculos, se bucură de ceea ce au construit în această perioadă.

„Nu avem nimic pregătit sau aranjat fastuos, dar avem această livadă mare și ceva experiență adunată”, a transmis Dragoș Bucur pe contul „Bucurii la țară”.

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Betty, purcelușul care a devenit membru al familiei

Printre animalele din gospodărie se numără și Betty, un purceluș care a intrat în viața familiei în 2024. La acea vreme, Dragoș Bucur i-a făcut Danei Nălbaru o surpriză cu ocazia zilei sale de naștere și le-a prezentat urmăritorilor noul membru al gospodăriei.

„Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, spunea Dragoș Bucur în 2024.

Cum a ajuns Betty în grija familiei

La rândul ei, Dana Nălbaru a explicat că purcelușul avea nevoie de îngrijire imediată și că familia a decis să îl preia pentru a-l salva. Artista a povestit că Betty era foarte slăbită după fătare și că a fost hrănită cu biberonul în primele ore.

„Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a povestit Dana Nălbaru în mediul online.

O viață departe de agitația orașului

Mutarea la țară a însemnat pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur o schimbare completă de ritm. Cei doi și-au dorit mai mult timp petrecut în natură, un stil de viață liniștit și posibilitatea de a se ocupa de propria gospodărie.

La doi ani de la această decizie, actorul spune că experiența le-a confirmat că au făcut alegerea potrivită, iar mesajele primite din partea urmăritorilor arată că tot mai mulți oameni se gândesc la o schimbare asemănătoare.