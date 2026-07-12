Furtuni în sudul și vestul țării

Prima atenționare meteorologică este valabilă în intervalul 12 iulie, ora 10:00 – 12 iulie, ora 18:00 și vizează, conform ANM, sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei.

Meteorologii anunță perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale și fenomene asociate.

„Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, transmite Administrația Națională de Meteorologie, care precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile, izolat, și în restul teritoriului.

Cod galben de furtuni în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Sursa foto: ANM

Vijeliile se extind spre est de duminică seară

O a doua atenționare meteorologică Cod galben este valabilă în intervalul 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 10:00. Zonele afectate sunt Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și sud-estul Transilvaniei.

„În intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, arată avertizarea emisă de ANM. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor fi posibile, izolat, și în restul Olteniei și Transilvaniei.

Meteorologii anunță furtuni în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și sud-estul Transilvaniei. Sursa foto: ANM

Fenomene meteo extreme până luni seară

O nouă atenționare Cod galben este valabilă luni, 13 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 22:00. Aceasta vizează Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei.

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, transmite ANM.

Al treilea cod galben vizează Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei. Sursa foto: ANM

Potrivit meteorologilor, manifestări specifice instabilității atmosferice vor apărea luni, izolat, și în restul teritoriului, iar în zilele următoare fenomenele vor fi posibile în special în jumătatea estică a țării.

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În intervalul 12 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 09:00, vremea va fi în general instabilă.

„Vremea va fi în general instabilă. Îndeosebi seara și noaptea vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15…16 grade”, potrivit prognozei speciale ANM.

Pentru intervalul 13 iulie, ora 09:00 – 13 iulie, ora 22:00, meteorologii anunță că vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile vor fi mai scăzute. „Vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade”, transmite ANM.

Capitala se află sub Cod galben în intervalul 12 iulie, ora 18:00 – 13 iulie, ora 10:00, precum și în intervalul 13 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 22:00, pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

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