Franța – Spania, marți, 14 iulie, de la ora 22.00

Franța și Spania vor juca prima semifinală a Campionatului Mondial 2026. Meciul este programat marți, 14 iulie, de la ora 22.00, ora României, pe Dallas Stadium din Arlington, Texas. Franța a ajuns în semifinale după ce a învins Marocul cu 2-0. Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé au înscris cele două goluri ale francezilor.

Spania a trecut de Belgia cu 2-1. Fabián Ruiz a deschis scorul pentru spanioli, iar Mikel Merino a marcat golul victoriei în finalul partidei. Echipa care va câștiga meciul dintre Franța și Spania se va califica în finala programată duminică, 19 iulie.

Anglia – Argentina, miercuri, 15 iulie, de la ora 22.00

A doua semifinală le aduce față în față pe Anglia și Argentina. Meciul se joacă miercuri, 15 iulie, de la ora 22.00, ora României, pe stadionul din Atlanta. Ambele echipe s-au calificat după partide dramatice, decise în prelungiri.

Anglia a învins Norvegia cu 2-1. Andreas Schjelderup a deschis scorul pentru norvegieni, însă Jude Bellingham a marcat de două ori, în minutele 45+2 și 93, și a trimis naționala Angliei în semifinale.

Argentina a trecut de Elveția cu 3-1. Alexis Mac Allister a deschis scorul, iar Dan Ndoye a egalat pentru elvețieni. Campioana mondială a câștigat în prelungiri, după golurile marcate de Julián Álvarez și Lautaro Martínez.

Când se joacă finala Campionatului Mondial 2026

Câștigătoarele celor două semifinale se vor întâlni în finala Campionatului Mondial, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, ora României. Meciul pentru trofeu se va disputa pe New York/New Jersey Stadium.

Echipele care vor pierde în semifinale se vor întâlni în finala mică. Meciul pentru locul al treilea începe în noaptea de sâmbătă spre duminică, 19 iulie, la ora 00.00, și se va juca pe stadionul din Miami. Meciurile Campionatului Mondial 2026 sunt transmise în România de Antena Group și pot fi urmărite online pe platforma AntenaPLAY.