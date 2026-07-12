La două zile după moartea lui Gabi Mureșan, fiul cel mare al fostului fotbalist a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Raul Mureșan și-a exprimat durerea prin câteva cuvinte și o fotografie cu tatăl său din perioada în care evolua pentru ASA Târgu Mureș.

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Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj emoționant după moartea tatălui său

Gabi Mureșan s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi, la vârsta de 44 de ani. La două zile după tragedie, fiul său cel mare, Raul Mureșan, a publicat un mesaj pe Facebook, în memoria tatălui său.

Tânărul a ales o fotografie în care Gabi Mureșan apare în tricoul formației ASA Târgu Mureș, ținând în brațe trofeul Supercupei României.

„Tatăl meu iubit! Ești și vei rămâne campionul nostru pentru totdeauna”, a scris Raul Mureșan pe Facebook. Fostul fotbalist avea doi copii, în vârstă de 17, respectiv 10 ani.

Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac din apropierea comunei Apold

Potrivit informațiilor transmise de ISU, Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac aflat între localitățile Șaeș și Apold. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv un echipaj SMURD. Fostul internațional a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Conform informațiilor apărute, Gabi Mureșan se afla la lacul de pescuit pe care îl deținea, împreună cu mai mulți prieteni. Printre aceștia se afla și preotul din localitate, care a încercat să îl salveze.

„Încă sunt în stare de șoc. Vine moartea atât de năprasnic, încât nu îmi vine să cred. Mă scufundam, dădeam de nămol, mă scufundam iarăși, dădeam de nămol. M-am scufundat în neștire, dar dacă scafandrii nu l-au găsit în 40 de minute, nu știu ce șansă aveam eu. Concluzia mea este asta: când te cheamă Dumnezeu, te duci. Mergea des, era locul lui de suflet”, a declarat preotul Lucian Toni.

Mesajul transmis de Primăria Apold

După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan s-a întors în comuna natală și a intrat în administrația publică. Acesta era primarul comunei Apold și se afla la al doilea mandat. Reprezentanții Primăriei Apold au transmis un mesaj după decesul fostului sportiv.

„Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Gabi Mureșan va fi condus pe ultimul drum duminică

La biserica ortodoxă din Apold au fost făcute pregătirile pentru ceremonia de înmormântare. Gabi Mureșan va fi condus pe ultimul drum duminică, 12 iulie, de la ora 14:00, la cimitirul din apropierea bisericii din localitate.

În cariera sa de fotbalist, Gabi Mureșan a evoluat pentru mai multe echipe din România, însă cele mai importante performanțe le-a obținut alături de CFR Cluj. Cu formația ardeleană a câștigat de trei ori titlul de campion al României și de trei ori Cupa României, evoluțiile sale aducându-i și convocarea la echipa națională.

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