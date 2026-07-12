Pereți murdari, baie degradată, bucătărie fără aragaz și frigider

În Winterthur, unul dintre cele mai mari orașe din Elveția, cea mai ieftină locuință disponibilă oferită spre închiriere este o garsonieră: costă 800 de franci elvețieni pe lună, echivalentul a aproximativ 866 de euro și este listată pe platforma Flatfox.

Pe alte platforme imobiliare, precum Immoscout, chiar și o cameră într-un apartament împărțit cu alți chiriași costă de la 850 de franci elvețieni.

Garsoniera are o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, însă fotografiile din anunț arată o locuință într-o stare precară. Pereții sunt murdari, ușile prezintă urme vizibile de uzură, iar baia păstrează faianța originală din anii 1950. Dușul este degradat și nici măcar nu are cap de duș, furtunul fiind înfășurat în jurul bateriei. Nici bucătăria nu este complet utilată. Locuința nu dispune de aragaz și frigider, iar dulapurile sunt montate neuniform și prezintă urme de murdărie.

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Proprietarul: „Un cap de duș nu costă nici 30 de franci”

În Elveția, proprietarii au obligația legală de a preda locuințele într-o stare corespunzătoare utilizării. Codul obligațiilor prevede că un apartament trebuie să fie apt pentru folosință în momentul predării, iar această obligație nu poate fi exclusă prin contract. De asemenea, chiriașii nu sunt obligați să accepte o locuință murdară. Cu toate acestea, imaginile nu i-au descurajat pe cei aflați în căutarea unei locuințe. Potrivit publicației 20 Minuten, au avut deja loc două vizionări la care au participat aproximativ 30 de persoane fiecare, în total circa 60 de potențiali chiriași.

Imagine generată cu AI

Proprietarul a explicat că, dacă ar zugrăvi și ar renova apartamentul înainte de închiriere, ar trebui să majoreze chiria: „Există oameni care au nevoie de locuințe atât de ieftine, de aceea renunțăm la aceste lucrări”. El a precizat că acceptă inclusiv persoane care beneficiază de ajutor social.

„În cazul unor astfel de locuințe, niciuna dintre părți nu are pretenții. Aceasta este realitatea de astăzi de pe piața chiriilor”, a afirmat proprietarul.

Bărbatul spune că viitorii chiriași pot zugrăvi singuri apartamentul și își pot alege culoarea pereților: „Un cap de duș nu costă nici 30 de franci”.

Criza locuințelor îi obligă pe mulți să accepte astfel de condiții

Potrivit sursei citate, dificultatea de a găsi locuințe accesibile în Elveția îi determină pe mulți chiriași să accepte condiții de locuire precare.

Publicația amintește și alte exemple recente. În Kriens a fost scos la închiriere un apartament amenajat într-un subsol, fără ferestre, cu o suprafață de doar 17 metri pătrați, pentru 1.090 de franci elvețieni, deși fusese construit fără autorizație.

La Zürich, o garsonieră cu o suprafață de numai 10 metri pătrați a fost oferit spre închiriere pentru 1.178 de franci elvețieni pe lună. Locuința include o bucătărie complet renovată, cu două plite și frigider, prezentată în anunț drept principalul său avantaj, în ciuda spațiului extrem de redus.

Topul celor mai scumpe 10 orașe din lume: 8 sunt în Elveția

Numbeo, cea mai mare bază de date din lume despre viața la nivel global, a publicat clasamentul orașelor bazat pe costul vieții.

Elveția domină începutul acestui clasament, ocupând nu mai puțin de 8 poziții din primele 10:

Zurich, Elveția (Scor: 123.1) George Town, Insulele Cayman (Scor: 116.5) Lucerne, Elveția (Scor: 112.7) Basel, Elveția (Scor: 111.9) Geneva, Elveția (Scor: 111.3) Lugano, Elveția (Scor: 110.4) St. Gallen, Elveția (Scor: 108.7) Lausanne, Elveția (Scor: 108.7) Bern, Elveția (Scor: 108.7) Honolulu, HI, Statele Unite (Scor: 105.4)

În acest clasament global (care cuprinde în total 547 de orașe), se regăsesc și 11 orașe din România. Cluj-Napoca rămâne în continuare cel mai scump oraș din țară conform acestor estimări, depășind Capitala. Iată cum se poziționează orașele noastre în clasamentul mondial:

Cluj-Napoca – Locul 350 în lume (Scor: 46.2) București – Locul 354 în lume (Scor: 45.3) Brașov – Locul 366 în lume (Scor: 44.0) Constanța – Locul 385 în lume (Scor: 42.1) Iași – Locul 394 în lume (Scor: 40.9) Timișoara – Locul 401 în lume (Scor: 40.3) Craiova – Locul 420 în lume (Scor: 37.7) Galați – Locul 423 în lume (Scor: 37.5) Sibiu – Locul 426 în lume (Scor: 37.2)Oradea – Locul 431 în lume (Scor: 36.5) Târgu Mureș – Locul 437 în lume (Scor: 36.2)