Anul trecut, același aeroport s-a situat pe ultimul loc la nivel național în ceea ce privește traficul de pasageri, având puțin peste 8.170 de persoane.

Instituția a ocupat în mod constant ultima poziție în clasamentul aeroporturilor din România după numărul de pasageri. Cu toate acestea, membrii consiliului de administrație au beneficiat în 2025 de o majorare de trei ori a indemnizațiilor.

Cel mai neperformant aeroport vrea curse către Roma

Deși nu înregistrează performanțe notabile pe rutele interne, Regia Autonomă a Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea susține că are în vedere implementarea unor curse aeriene internaționale, cu destinația Roma (Italia) și retur. 

Un avion in fata aeroportului din Tulcea
Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea. Foto: Consiliul Județean Tulcea

Întrebată când ar urma să înceapă aceste curse, conducerea instituției a răspuns că așteaptă aprobarea Comisiei Europene.

„La data prezentei, documentația aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 16 din 23 februarie 2026 se află la Comisia Europeană, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. După publicare vor putea fi demarate procedurile legale privind atribuirea obligației de serviciu public pentru operarea zborurilor regulate pe ruta Tulcea (TCE) – Roma (ROM) și retur”, conform unui răspuns al directorului Stoian Vâlcu, datat din luna mai. 

Compensații de 63,5 milioane de lei pentru ruta Tulcea-Roma

Rutele Tulcea-Roma ar urma să fie programate de două ori pe săptămână timp de 30 luni. 

Regia Autonomă a Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea se află în subordinea Consiliului Județean Tulcea, instituție care a aprobat pentru acest an compensații în valoare de 9,5 milioane de lei pentru susținerea cursei internaționale.

Potrivit estimărilor bugetare, sprijinul financiar acordat de administrația județeană ar urma să crească semnificativ în perioada următoare. Astfel, pentru intervalul 2027-2029 sunt prevăzute compensații de câte 18 milioane de lei anual, aproape dublu față de nivelul alocat în acest an. 

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Facsimil din anexa hotărârii Consiliului Județean Tulcea

În total, Consiliul Județean Tulcea estimează că va aloca aproximativ 63,5 milioane de lei din bugetul județului pentru susținerea acestui program de compensații, destinat operării cursei aeriene internaționale către Roma.

Aeroportul din Constanța, principalul rival pe aceeași rută

Tot pe direcția Roma va opera din toamnă curse aeriene și Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța.

Întrebată cum vor fi convinși turiștii să aleagă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea în contextul proximității față de granița cu Ucraina, zonă în care se desfășoară un conflict militar, conducerea Regiei Autonome a transmis că decizia aparține exclusiv pasagerilor.

Reprezentanții instituției au mai subliniat că alegerea destinațiilor și a rutelor de zbor este determinată de preferințele și opțiunile comerciale ale călătorilor, fără a oferi alte detalii privind strategii de atragere a acestora.

„La data prezentei, în urma verificării informațiilor publicate pe site-ul oficial al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, nu sunt programate zboruri regulate cu destinația Roma. În ceea ce privește alegerea aeroportului de plecare, aceasta aparține în mod exclusiv pasagerilor, în funcție de propriile criterii, precum accesibilitatea, programul zborurilor, costurile și alte considerente personale. 

Totodată, Aeroportul Delta Dunării Tulcea poate reprezenta o opțiune pentru pasagerii din zona de nord-est a României și din regiunile învecinate, inclusiv pentru cei care apreciază proximitatea față de punctele de trecere a frontierei”, a transmis conducerea aeroportului din Tulcea.

Subvenții de peste două milioane de euro pentru funcționare

Deși funcționează ca regie autonomă, Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea beneficiază de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Tulcea. Pentru anul în curs, administrația județeană a alocat aproximativ 11 milioane de lei sub formă de subvenții.

Valoarea sumei urmează să crească în anii următori, conform estimărilor bugetare realizate de administrația județeană. 

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Facsimil cu bugetul aprobat al Regiei Autonome a Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea

De exemplu, subvențiile pentru anul 2027 ar urma să depășească 12,7 milioane de lei. 

Pentru anul următor, suma estimată în bugetul Aeroportului Tulcea este și mai mare, situându-se la aproximativ 14,5 milioane de lei. 

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