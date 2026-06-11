La câteva luni după retragerea din tenis, Simona Halep (34 de ani) pare să se bucure din plin de noua etapă a vieții sale. Fosta lideră mondială a fost surprinsă în vacanță în Mykonos, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, într-o apariție care a atras atenția prin detaliile observate de cei care i-au văzut împreună.

Simona Halep si Marius Pandel, CEO AnimaWings (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 23

Simona Halep, departe de terenul de tenis și mai multe vacanțe

După retragerea din activitate, Simona Halep pare să fi adoptat un ritm de viață diferit față de perioada în care evolua în circuitul profesionist. Fosta campioană își împarte timpul între călătorii, activități de relaxare și pasiuni noi.

Printre acestea se numără și golful, sport pe care îl practică frecvent în ultima perioadă. De altfel, acesta este unul dintre hobby-urile pe care le are în comun cu Dorin Mateiu, omul de afaceri alături de care a fost văzută în repetate rânduri în ultimele luni.

Deși Simona Halep nu a confirmat public existența unei relații, aparițiile celor doi au alimentat constant speculațiile privind o posibilă poveste de dragoste, potrivit cancan.ro.

Vacanță în Mykonos și apariție coordonată

Recent, Simona Halep și Dorin Mateiu au fost surprinși în Mykonos, una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din Grecia.

În imaginile apărute din vacanță, cei doi apar plimbându-se împreună și admirând peisajul de la malul mării. Un detaliu remarcat de cei care au analizat fotografiile a fost alegerea unor ținute asemănătoare.

 
 @cancan_ro După mai bine de două decenii în care și-a măsurat viața în turnee, clasamente și trofee, Simona Halep pare să fi descoperit un lux pe care nu și l-a permis (din punct de vedere al timpului, evident) prea des în anii de glorie și anume relaxarea și vacanțele. De când și-a anunțat retragerea din tenis, fosta lideră mondială a schimbat ritmul alert al circuitului WTA cu o existență mult mai relaxată, împărțită între călătorii și timp liber. Timp liber pe care nu și-l petrece singură ori în compania prietenilor, ci mai mult cu noul ei iubit, milionarul Dorin Mateiu. Iar acum, CANCAN.RO vă dezvăluie că "Regina tenisului" și "Regele mezelurilor" au plecat în vacanță, pe meleaguri elene, nu oriunde, ci în Mykonos. Avem imagini tari cu cei doi porumbei care s-au asortat milimetric! Simona Halep se bucură de noua etapă a vieții sale, fără programul strict și presiunea competițiilor. Simona și-a găsit și noi hobby-uri, printre care și golful (hobby comun cu cel al lui Dorin Mateiu), după ani întregi în care tenisul a fost prioritatea absolută. Dacă pe plan profesional lucrurile sunt clare, viața sentimentală a campioanei continuă să stârnească interes. Deși Simona nu a confirmat niciodată oficial existența unei povești de dragoste, detalii de necontestat au tot apărut de-a lungul timpului. #simonahalep #showbiz #relatie #fyp #cancan ♬ original sound - cancan.ro

Simona Halep a purtat un maiou alb și o pereche de pantaloni scurți din denim albastru, în timp ce Dorin Mateiu a optat pentru o cămașă albă și bermude într-o nuanță apropiată. Ambii au completat ținutele cu încălțăminte în tonuri camel și ochelari de soare.

În fotografii se observă și accesoriile purtate de cei doi. Omul de afaceri afișează un ceas de lux, în timp ce Simona poartă o brățară.

Dorin Mateiu, în rol de fotograf pentru Simona Halep

În timpul vacanței, Dorin Mateiu a fost surprins și în timp ce îi făcea fotografii Simonei Halep. Fosta sportivă apare pozând pe un pod, cu marea în fundal, în timp ce omul de afaceri caută cele mai bune cadre pentru fotografii. Momentul a atras atenția celor care urmăresc aparițiile publice ale celor doi.

Potrivit informațiilor apărute în presă, fotografiile au fost realizate la plaja restaurantului Spilia, una dintre locațiile cunoscute din Mykonos, frecventată de turiști și oameni de afaceri din întreaga lume.

Vacanța din Grecia vine după o perioadă în care Simona Halep și-a petrecut mare parte din timp în Dubai, oraș în care Dorin Mateiu locuiește o parte din an.

După divorțul de Toni Iuruc, Simona Halep a păstrat discreția

Viața personală a Simonei Halep a rămas un subiect de interes după divorțul de Toni Iuruc. Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2021, însă mariajul s-a încheiat după opt luni, înainte de ceremonia religioasă programată.

De atunci, fosta lideră mondială a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața sentimentală. Cu toate acestea, aparițiile alături de Dorin Mateiu au stârnit numeroase comentarii și au alimentat speculațiile privind relația dintre cei doi.

Până în acest moment, nici Simona Halep și nici Dorin Mateiu nu au făcut declarații publice despre natura relației lor.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin-Mirel Mateiu (59 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri români, deși a preferat întotdeauna să stea departe de lumina reflectoarelor. Originar din Alba Iulia, acesta și-a construit reputația în mediul de business după ce a pus bazele companiilor Elit și Vericom, două nume importante din industria cărnii și a produselor din carne din România. Datorită succesului înregistrat în acest domeniu, a primit supranumele de „Regele mezelurilor din Transilvania”.

După ani în care a dezvoltat afacerea și a transformat-o într-un jucător important pe piața locală, Dorin Mateiu a făcut un pas strategic major. Acesta a vândut companiile Elit și Vericom către gigantul american Smithfield Foods, controlat de grupul chinez WH Group. Tranzacția i-a consolidat poziția financiară și i-a permis să se concentreze asupra unor noi direcții de investiții.

În ultimii ani, omul de afaceri și-a orientat atenția către sectorul imobiliar. Dorin Mateiu deține o participație importantă în cadrul One United Properties, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România. Numele său este asociat și cu proiecte rezidențiale premium, precum One Rahmaninov, dar și cu investiții în terenuri și clădiri de birouri din București.

Portofoliul său include și alte proiecte importante, printre care dezvoltarea centrului comercial Alba Mall. De asemenea, presa a relatat că omul de afaceri deține proprietăți de lux în Dubai și că este implicat în mai multe investiții din domeniul tehnologiei și al dezvoltării imobiliare. În ultimii ani, numele său a fost menționat și în contextul unor speculații privind o presupusă relație cu Simona Halep, informații pe care le-a negat public.

În ceea ce privește averea, Dorin Mateiu se regăsește constant în clasamentele celor mai bogați români. Potrivit estimărilor publicate de reviste economice și topuri de specialitate, averea sa este evaluată la aproximativ 65-70 de milioane de euro. O parte importantă a acestei valori provine din participația deținută la One United Properties, evaluată la peste 230 de milioane de lei, la care se adaugă proprietăți imobiliare, active financiare și alte investiții realizate de-a lungul anilor.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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