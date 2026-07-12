Selly a oprit festivalul „Beach, please” pentru un omagiu. Ce s-a întâmplat în fața celor 150.000 de participanți

Festivalul Beach, Please! continuă să stabilească recorduri de participare, însă una dintre cele mai emoționante secvențe ale ediției din acest an nu a fost un concert, ci momentul în care Selly a urcat pe scenă pentru a-i aduce un omagiu „bunicii de la Beach, Please!”, femeia care a devenit virală după ce și-a însoțit nepotul la festivalul din 2025.

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Beach, Please! a adunat un număr record de participanți

Festivalul Beach, Please!, organizat de Selly (Andrei Șelaru), continuă să atragă un număr impresionant de participanți la Costinești. Potrivit organizatorilor, cea de-a doua zi a festivalului a reunit aproximativ 134.000 de persoane, iar în cea de-a treia zi numărul participanților a ajuns la aproape 150.000.

Sâmbătă seară, Selly a susținut o conferință de presă în care a prezentat bilanțul de până acum al festivalului și a vorbit despre următorul proiect pe care îl pregătește pe litoral, stațiunea Nibiru.

„Trăim un moment minunat pentru țara noastră și pentru litoralul românesc. Am avut până acum un număr record de participanți, fără niciun incident de securitate”, a declarat Selly.

Organizatorul consideră că succesul festivalului reprezintă doar începutul unui proiect mai amplu dedicat dezvoltării litoralului. „Acesta este momentul restartării litoralului românesc”, a afirmat acesta.

Selly: „Estimăm că Nibiru și „Beach, Please!” vor aduce economiei locale în jur de 400 de milioane de euro”

În cadrul conferinței, Selly a vorbit și despre planurile legate de dezvoltarea stațiunii Nibiru și despre impactul economic estimat al proiectelor desfășurate la Costinești.

„Scopul nostru, ce facem aici pe litoral, este să aducem împreună familia. După „Beach, Please!”, urmează alte 46 de zile de muncă. Ne dorim să democratizăm distracția. Estimăm că Nibiru și „Beach, Please!” vor aduce economiei locale în jur de 400 de milioane de euro. Aceasta înseamnă o nouă șansă pentru litoralul românesc”, a declarat Selly.

Moment de reculegere pentru „bunica de la Beach, Please!”

Dincolo de concerte și de recordurile de participare, unul dintre cele mai emoționante momente ale festivalului a avut loc în timpul unui concert desfășurat sâmbătă noapte. Selly a urcat pe scenă alături de Yusuf și a ținut un moment de reculegere în memoria femeii care a devenit cunoscută drept „bunica de la Beach, Please!”.

În 2025, Afuzii Chiamiran și-a însoțit nepotul, Yusuf, în vârstă de 14 ani, la festival, deoarece regulamentul impunea ca minorii să fie însoțiți de un adult. Imaginile cu bunica și nepotul au devenit virale pe rețelele sociale, iar cei doi au atras atenția organizatorilor.

La ediția de anul trecut, Selly i-a invitat în culisele festivalului, le-a oferit acces în zona artiștilor și a petrecut timp alături de ei, moment care a fost apreciat de participanți și de utilizatorii din mediul online.

La câteva luni după festival, Afuzii Chiamiran s-a stins din viață, iar vestea a generat numeroase mesaje de condoleanțe din partea celor care îi cunoșteau povestea.

Omagiu în fața a aproximativ 150.000 de oameni

În cadrul ediției din 2026, Selly a ales să îi dedice un moment special femeii care a impresionat publicul prin gestul de a-și însoți nepotul la festival.

În fața celor aproximativ 150.000 de participanți, organizatorul a vorbit despre „bunica de la Beach, Please!” și despre Yusuf, spunând că a fost o onoare să îi cunoască.

Momentul de reculegere a fost primit cu aplauze și emoție de public, devenind una dintre cele mai comentate secvențe ale ediției din acest an a festivalului Beach, Please!.