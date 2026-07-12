București: ploi torențiale și vijelii de duminică seară

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 12 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 09:00, vremea va fi în general instabilă în Capitală.

Cele mai importante fenomene sunt așteptate seara și pe timpul nopții.

„Vremea va fi în general instabilă. Îndeosebi seara și noaptea vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15…16 grade”, transmite ANM.

În acest interval, municipiul București se află sub atenționare meteorologică Cod galben, valabilă de 12 iulie, ora 18:00, până 13 iulie, ora 10:00, pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Meteorologii anunță furtuni în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și sud-estul Transilvaniei. Sursa foto: ANM

Luni, vremea rămâne instabilă și temperaturile scad

Pentru intervalul 13 iulie, ora 09:00 – 13 iulie, ora 22:00, meteorologii anunță menținerea instabilității atmosferice în București.

„Vremea se menține în general instabilă, iar valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40…60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade”, potrivit prognozei speciale emise de ANM.

Pentru acest interval, Capitala va fi vizată de o a doua avertizare Cod galben, valabilă în perioada 13 iulie, ora 10:00 – 13 iulie, ora 22:00, pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Codul galben vizează Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei. Sursa foto: ANM

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