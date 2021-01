„Cunosc foarte bine ce înseamnă să rupi un ligament, am văzut negru în față ochilor atunci, știam că ăsta este finalul competiției. Niciodată nu am mai avut o accidentare la picior.

Este incredibil, eram sigur pe mine în competiție, Survivor a fost exact ce mi-am dorit în viață.

Pe termen lung, activitatea mea sportivă nu va avea de suferit din cauza acestei accidentări și sper să revin la Survivor la anul. Noaptea era un frig. Stafful a fost ireproșabil”, a spus Lucian Barbu, care a făcut parte din echipa Războinicilor.

Lucian a revenit în țară (foto: Kanal D)

Lucian Barbu crede că ar fi putut ajunge în finala Survivor România, dacă nu s-ar fi accidentat. A făcut față cu ușurință provocărilor de acolo și spune că a venit setat să stea un an în competiție.

„Când am ajuns pe aeroport, le-am răspuns la mesaje prietenilor, susținătorilor, toată susținerea a avut un impact major în viață mea. I-am sunat prima dată pe părinții mei, mai ales că am petrecut ziua de naștere fără ei și aproape m-a făcut să plâng situația asta.

Părinții mei nu au văzut filmarea cu accidentarea până acum și nici nu vreau să o vadă. Am niște părinți ireproșabili.

Prima competiție de la Survivor a fost fost grea pentru mine. Vorbeam cu mine foarte mult. Sunt convins că aș fi ajuns în finală, dacă nu m-aș fi accidentat.

A fost piciorul foarte mult băgat în nisip, nisipul era foarte afânat, iar genunchiul a cedat. Am plâns în seara aia mai mult pentru faptul că plec, nu pentru că mi-am rupt genunchiul.

Pentru mine nu a fost greu deloc ceea am făcut acolo, am venit setat să stau un an acolo”, a mai spus Lucian Barbu la „Teo Show”.

