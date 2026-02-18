Primul episod de vreme severă din această iarnă a pus stăpânire pe Capitală, iar nămeții au dat peste cap planurile politicienilor și jurnaliștilor români. Lucian Mîndruță, care trebuia să ajungă în Statele Unite pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, a rămas blocat pe Aeroportul Otopeni, alături de numeroase alte zboruri amânate sau deviate.

Capitala a fost sub avertizare de cod roșu de viscol și ninsori abundente, iar autoritățile au fost luate, din nou, prin surprindere. Traficul rutier a fost paralizat, iar transportul aerian a înregistrat întârzieri masive. În această dimineață, avionul în care se afla Lucian Mîndruță nu a reușit să decoleze, iar jurnaliștii români care urmau să participe la reuniunea Consiliului Păcii au rămas prinși în nămeți.

Situația ar fi afectat și zborul președintelui Nicușor Dan, care nu a putut părăsi Otopeniul la ora stabilită. Evenimentul de la Washington, programat pentru 19 februarie 2026 și organizat la inițiativa președintelui Donald Trump, urmează să adune aproximativ 60 de state participante, printre care și România. Deși unele țări au refuzat invitația, agenda politicienilor români a fost dată peste cap de ninsorile abundente din ultimele 12 ore.

Lucian Mîndruță a relatat totul de la fața locului

În stilul său caracteristic, Lucian Mîndruță a relatat totul de la fața locului. „Trebuia să ajung la Washington azi – știți povestea cu Nicușor la Consiliul lui Trump… Avionul meu era programat la 6.05. Am ajuns cu greu în aeroport. E ora 6 și nu se întâmplă nimic. Mă uit pe geam. Avionul e la burduf. Plin de zăpadă. Niciun utilaj în jurul lui. Niciun om. Nici în depărtare nu văd vreo mișcare. Și niciun anunț al Companiei Aeroporturi Otopeni.

Probabil că e secret de stat, or fi rămas oamenii cu nostalgii din job-urile anterioare…

Late edit: două ore de întârziere anunțate. Deocamdată.

Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge. Cert este că suntem în aeroport, așteptăm, nu prea comunică cine știe ce compania de aeroporturi. Pe site nu găsești informații relevante. Aici, la porți, nu e cine știe ce”, a scris Lucian Mîndruță pe o rețea de socializare.

Câteva ore mai târziu, jurnalistul a anunțat că a schimbat compania, însă problemele nu au dispărut. „Au deszăpezit pista la Otopeni. Am schimbat cursa. Dar ghici ce?! Acum nu putem pleca pentru că avionul nu are kerosen și cisterna este… Cum să vă zic fără să vorbesc urât… blocată în zăpadă”.

