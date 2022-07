Lucian Viziru, detalii neștiute despre Catrinel Sandu. Cei doi au format un cuplu. „Ea a mers pe ideea că eu am fost nenorocitul în relația respectivă”

În cadrul emisiunii „La Măruță”, Lucian Viziru a vorbit și despre fosta relație. Acesta a mărturisit că fosta iubită a dat vina pe el pentru despărțire, însă lucrurile stau diferit.

La acea vreme, Catrinel l-a acuzat că ar fi înşelat-o cu o prietenă comună, însă acum Lucian Viziru a dat de înțeles că și fosta iubită a călcat strâmb.

„Ea a mers pe ideea că eu am fost nenorocitul în relația respectivă… doamna fosta Sandu, deși ne-am tras-o amândoi și la propriu, și la figurat.

Ba n-am fost eu cuminte, ba n-a fost ea cuminte. Am fost împreună vreo 5 ani. Am avut tot timpul din lume să facem prostii”, a povestit Lucian Viziru în cadrul emisiunii „La Măruță”, potrivit Cancan. În prezent, Lucian Viziru este căsătorit și are un băiat.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluire colosală. Cum a aflat Ioanițoaia că s-a îmbogățit cu 1 milion de dolari: „Parcă mi-a dat cu ceva în cap. N-am dormit trei nopți”

Playtech.ro Doliu la Vocea României. Anunțul șoc făcut de Paula Seling: 'S-a stins din viață'

Observatornews.ro Isterie la Iaşi, după ce un fast-food a anunţat că oferă o şaorma gratis pentru abonaţii de pe TikTok

HOROSCOP Horoscop 27 iulie 2022. Berbecii au la dispoziție o zi potrivită pentru creionarea unei strategii, nu ca să se lamenteze pentru lucrurile care nu merg

Știrileprotv.ro Un copil s-a infectat cu o amibă care mănâncă creierul după ce a fost la plajă. Apa contaminată i-a intrat în corp prin nas

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Analizele anuale sunt foarte importante. Medicul îți recomandă ce analize să faci în funcție de vârstă, sex și istoricul medical

PUBLICITATE Express yourself! Unde găsești cele mai cool haine în această vară