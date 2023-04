În prezent, Lucianna Vagneti nu se află la Ploiești, acolo unde trăiește de ani de zile, ea este în Brazilia, la părinții ei. „Momentan sunt în Brazilia, la părinții mei și doresc să-mi petrec cât mai mult timp cu ei”, a spus fosta concurentă, care a reacționat la câteva dintre părerile fanilor despre participarea ei la Survivor România 2023.

Lucianna Vagneti: „Jocurile pentru recompensa de comunicare au fost cele mai emoționante”

„Am citit printre rânduri și câteva păreri negative care m-au amuzat, posibil ca anumite reacții ale mele să fi părut exagerate, însă numai cine este acolo și trăiește ce am trăit eu poate să înțeleagă, iar cele pozitive mi-au umplut inima cu bucurie”, a mai zis Lucianna, care a trăit emoții intense în concursul difuzat la Pro TV.

„Jocurile pentru recompensa de comunicare au fost cele mai emoționante pentru că era singurul mod în care puteam să aflăm câte ceva despre acasă. Ne încărcau emoțional foarte mult pe moment, însă după acestea, intram într-o nostalgie greu de depășit”, a mai declarat Lucianna Vagneti pentru Fanatik.

Și a continuat: „M-a surprins faptul că atunci când mă uitam la televizor, nu credeam că este atât de real, însă odată ajunsă acolo, totul este mult mai real decât m-am așteptat”.

Lucianna Vagneti, eliminată de la Survivor România 2023 pe 22 martie

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2023, i-a rostit numele Războinicei Lucianna Vagneti la consiliu. Ea a părăsit Survivor România 2023 pe 22 martie.

Chiar dacă drumul ei în competiția din Republica Dominicană s-a sfârșit, Lucianna a declarat că e fericită că a trăit o asemenea experiență.

„Sunt foarte bucuroasă pentru că am trăit momentul până aici. Am văzut că Survivor nu este numai despre joc, ci și despre strategie, despre cum să te porți cu niște persoane despre care habar nu ai cine sunt. Mi-am dat seama pe parcurs că eu nu sunt atât de tare pe cât trebuie să fie o persoană pentru Survivor. Se spune că aici vii singur și pleci singur. Eu nu simt așa. Am ajuns singură și nu simt că plec singură. Sunt niște persoane care au intrat în sufletul meu și le las aici”, a spus Lucianna Vagneti.

Cine e Lucianna Vagneti, care a participat la Survivor România 2023

Lucianna Vagneti s-a născut în Brazilia, însă de 11 ani ea s-a mutat în România. Este căsătorită cu Constantin Vagneti și împreună au două fetițe. În prezent, concurenta de la Survivor România 2023 locuiește în Ploiești alături de familia sa.

Concurenta care a făcut parte din echipa Războinicilor este antrenor personal în Ploiești. Lucianna Vagneti a terminat Facultatea de Educație Fizică în Brazilia, iar în Statele Unite ale Americii a urmat un master în aerobic.

