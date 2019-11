De Livia Lixandru,

„Soțul este bine, cu muncitorii prin curte, reparăm, renovăm. Încă mai crede lumea că sunt în America. Facem aceste vacanțe în Florida, în fiecare vară. Am mai multe nostalgii, nostalgia părinților, mi-aș fi dorit să-i mai am în viață.

Am avut grijă de mama până în ultima clipă, am simțit nevoia ca atunci când ei nu mă mai puteau ajuta pe mine, să pot să le întorc toată dragostea. I-am luat eu sub aripa mea și i-am îngrijit pe amândoi, până în ultima clipă” a mărturisit Luminița Anghel, la „Agenția VIP”, potrivit Spynews.

Luminița Anghel este mama uni băiețel, pe nume Filip, pe care l-a născut la vârsta de 42 de ani, atunci când credea că acest lucru nu mai este posibil. „Mi-a fost scris să vin în familie târziu, atunci când mama avea 42 de ani, cât aveam eu când am rămas însărcinată cu Filip.

A doua nostalgie este cea că nu sunt mai tânără, să mai pot avea 2-3 copii. Filip, de 2 ani și ceva se roagă și vorbește mereu de frățior și surioară.

Mai am o nostalgie. Îmi pare rău că nu l-a cunoscut pe soțul meu mai demult, să apucăm și noi o nuntă de aur. Soțul meu mi-a zis că vrea să trăiască 200 de ani, are toate șansele” a mai spus Luminița Anghel.

Citeşte şi:

Ca să îngroape un dosar de corupție din sănătate, un procuror DNA a căutat firma Agro Vlad, făcându-se că nu vede firma Agro-Vlad!

Cum a reușit Cristina Bălan să dea jos 40 de kilograme: „Aveam aproape 100 după naștere”

În primele minute de Black Friday au fost probleme cu plățile online la eMAG. Internauții s-au plâns și de stocurile mici

GSP.RO Ilie Dumitrescu a recunoscut aventura cu soția unui polițist: "Omul m-a sunat și mi-a spus..."

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2019. Vărsătorii trebuie să evite stresul prelungit și intens