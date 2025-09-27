Expoziție în memoria tatălui

Macanache a trecut de la scena muzicală la cea de stand-up comedy, iar acum explorează și arta vizuală printr-o expoziție numită „Tu ești eu de mâine”, realizată în memoria tatălui său.

În toamnă, fanii îl vor putea urmări în două concerte speciale – unul aniversar și unul special cu band de instrumentiști. Pe lângă muzică, stand-up și artă, Macanache deține și o firmă de streetwear, „Interzis Wear”, precum și o revistă online dedicată culturii hip-hop, „Bagabont.” De un an și 9 luni, Macanache este și tatăl unei fetițe pe nume Roua, născută pe 3 noiembrie.

Afișul expoziției

„Simt că abia acum m-am maturizat artistic”

În februarie 2025, Macanache a împlinit 10 ani de la debutul oficial, iar pe 1 octombrie va sărbători momentul printr-un concert aniversar la clubul „Expirat”, din București. Artistul spune că încă mai are multe de învățat și că abia acum simte că s-a maturizat artistic.

„Mereu vreau să surprind și să fac ceva special, dar nu îmi iese întotdeauna”, mărturisește el, adăugând că se află încă într-un proces de învățare continuă. „Nu cred că se va opri vreodată acest proces.”

Tot în toamnă, pe 9 octombrie, pregătește un concert de rap cu instrumentiști, la Studiourile Hip Hop Takeovers. „Este un concert foarte diferit față de cele clasice de rap. În primul rând, sincronizarea tuturor celor implicați e complicată, fiecare are altă trupă, serviciu, copii, proiecte. În rest, noi ne distrăm când reorchestrăm piesele.”

Acest concert cu band de instrumentiști este ceva special pentru Macanache și reflectă dorința lui de a experimenta și de a reinventa modul în care muzica sa ajunge la public și de a aduce mereu ceva nou. Pentru acest concert, el spune că și-a ales colaboratorii „prin prieteni și cunoștințe”.

Pe 9 octombrie, Macanache pregătește un concert de rap cu instrumentiști

„Stand-up-ul e o curiozitate pentru mine”

Pe lângă muzică, artistul explorează și zona de stand-up comedy. „Mereu am fost atras și de această artă”, iar curiozitatea este factorul care l-a determinat să urce și pe scena de comedie, deși recunoaște că nu e mereu ușor. „Cele mai grele momente sunt atunci când lumea nu râde la glume. Tot trebuie să îi dai înainte de parcă au râs cu poftă”, povestește Macanache.

Acesta explică că se inspiră adesea din propria viață, construind povești „mai cu haz” care reflectă experiențele și observațiile sale. Stand-up-ul, la fel ca rapul, îi permite să comunice direct cu publicul și să împărtășească momente autentice din viața sa.

Artistul recunoaște că este atras și de stand-up

Expoziția „Tu ești eu de mâine”

Pe 4 octombrie, la ART-AN-TE, Macanache va prezenta expoziția de artă, „Tu ești eu de mâine”, un proiect cu încărcătură personală puternică, realizat împreună cu tatăl său, Maki. „În urmă cu doi ani și ceva, înainte să moară tata, am vorbit cu el să îi fac o expoziție. «Tu ești eu de mâine» este o vorbă pe care mi-o spunea des în ultimii ani. Între timp el a murit și m-am decis să continui ideea de a face această expoziție în memoria lui”, spune Macanache.

Expoziția va cuprinde tablouri în ulei, crochiuri, schițe și desene în cărbune (portrete, peisaje și multe altele), lucrări semnate de tatăl său, dar și câteva picturi realizate de Macanache. „Între timp m-am apucat și eu de pictat și voi expune câteva lucrări. Orice artă are un rol esențial în viața oricui, nu doar a mea. Ne face viața mai bogată spiritual, ne transmite sentimente de toate tipurile. Fără artă, viața ar fi foarte gri și monotonă”, susține acesta.

„Viața de artist e un paradox”

Deși trăiește pe scenă și în artă, Macanache recunoaște că există un preț greu de plătit. „Am învățat că viața de artist e foarte grea și foarte tristă, dar cumva pasiunea de a face ceea ce îți place îți dă mereu puterea să mergi înainte”.

Macanache a învățat că viața de artist este grea pentru că ajungi să sacrifici foarte multe lucruri importante, cum ar fi familia, prietenii și timpul liber. „Arta îți ia tot, te consumă până nu mai rămâne nimic din tine. Și tot ea îți dă tot ce ai nevoie. E destul de complicat de explicat ce simt. E un paradox. Dacă aș pune în balanță de câte ori am fost trist versus de câte ori am fost vesel, balanța tristă câștigă detașat. Cumva asta e și chestia care te face artist: tristețea și suferința”.

