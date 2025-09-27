Expoziție în memoria tatălui

Macanache a trecut de la scena muzicală la cea de stand-up comedy, iar acum explorează și arta vizuală printr-o expoziție numită „Tu ești eu de mâine”, realizată în memoria tatălui său. 

În toamnă, fanii îl vor putea urmări în două concerte speciale – unul aniversar și unul special cu band de instrumentiști. Pe lângă muzică, stand-up și artă, Macanache deține și o firmă de streetwear, „Interzis Wear”, precum și o revistă online dedicată culturii hip-hop, „Bagabont.” De un an și 9 luni, Macanache este și tatăl unei fetițe pe nume Roua, născută pe 3 noiembrie.

Afișul expoziției
Afișul expoziției

„Simt că abia acum m-am maturizat artistic”

În februarie 2025, Macanache a împlinit 10 ani de la debutul oficial, iar pe 1 octombrie va sărbători momentul printr-un concert aniversar la clubul „Expirat”, din București. Artistul spune că încă mai are multe de învățat și că abia acum simte că s-a maturizat artistic. 

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

„Mereu vreau să surprind și să fac ceva special, dar nu îmi iese întotdeauna”, mărturisește el, adăugând că se află încă într-un proces de învățare continuă. „Nu cred că se va opri vreodată acest proces.”

Tot în toamnă, pe 9 octombrie, pregătește un concert de rap cu instrumentiști, la Studiourile Hip Hop Takeovers. „Este un concert foarte diferit față de cele clasice de rap. În primul rând, sincronizarea tuturor celor implicați e complicată, fiecare are altă trupă, serviciu, copii, proiecte. În rest, noi ne distrăm când reorchestrăm piesele.”

Acest concert cu band de instrumentiști este ceva special pentru Macanache și reflectă dorința lui de a experimenta și de a reinventa modul în care muzica sa ajunge la public și de a aduce mereu ceva nou. Pentru acest concert, el spune că și-a ales colaboratorii „prin prieteni și cunoștințe”.

Pe 9 octombrie, Macanache pregătește un concert de rap cu instrumentiști
Pe 9 octombrie, Macanache pregătește un concert de rap cu instrumentiști

„Stand-up-ul e o curiozitate pentru mine”

Pe lângă muzică, artistul explorează și zona de stand-up comedy. „Mereu am fost atras și de această artă”, iar curiozitatea este factorul care l-a determinat să urce și pe scena de comedie, deși recunoaște că nu e mereu ușor. „Cele mai grele momente sunt atunci când lumea nu râde la glume. Tot trebuie să îi dai înainte de parcă au râs cu poftă”, povestește Macanache.

Acesta explică că se inspiră adesea din propria viață, construind povești „mai cu haz” care reflectă experiențele și observațiile sale. Stand-up-ul, la fel ca rapul, îi permite să comunice direct cu publicul și să împărtășească momente autentice din viața sa.

Macanache pe scena
Artistul recunoaște că este atras și de stand-up

Expoziția „Tu ești eu de mâine”

Pe 4 octombrie, la ART-AN-TE, Macanache va prezenta expoziția de artă, „Tu ești eu de mâine”, un proiect cu încărcătură personală puternică, realizat împreună cu tatăl său, Maki. „În urmă cu doi ani și ceva, înainte să moară tata, am vorbit cu el să îi fac o expoziție. «Tu ești eu de mâine» este o vorbă pe care mi-o spunea des în ultimii ani. Între timp el a murit și m-am decis să continui ideea de a face această expoziție în memoria lui”, spune Macanache.

Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
Recomandări
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani

Expoziția va cuprinde tablouri în ulei, crochiuri, schițe și desene în cărbune (portrete, peisaje și multe altele), lucrări semnate de tatăl său, dar și câteva picturi realizate de Macanache. „Între timp m-am apucat și eu de pictat și voi expune câteva lucrări. Orice artă are un rol esențial în viața oricui, nu doar a mea. Ne face viața mai bogată spiritual, ne transmite sentimente de toate tipurile. Fără artă, viața ar fi foarte gri și monotonă”, susține acesta.

Macanache expozitie 00025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

„Viața de artist e un paradox”

Deși trăiește pe scenă și în artă, Macanache recunoaște că există un preț greu de plătit. „Am învățat că viața de artist e foarte grea și foarte tristă, dar cumva pasiunea de a face ceea ce îți place îți dă mereu puterea să mergi înainte”.

Macanache a învățat că viața de artist este grea pentru că ajungi să sacrifici foarte multe lucruri importante, cum ar fi familia, prietenii și timpul liber. „Arta îți ia tot, te consumă până nu mai rămâne nimic din tine. Și tot ea îți dă tot ce ai nevoie. E destul de complicat de explicat ce simt. E un paradox. Dacă aș pune în balanță de câte ori am fost trist versus de câte ori am fost vesel, balanța tristă câștigă detașat. Cumva asta e și chestia care te face artist: tristețea și suferința”.

Macanache00021Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
Elle.ro
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
gsp
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Avantaje.ro
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Povestea lui Ștefan, băiatul român care a salvat o femeie dintr-un incendiu în Italia și vrea să se facă pompier: „Am vrut doar să ajut”
Știri România 13:44
Povestea lui Ștefan, băiatul român care a salvat o femeie dintr-un incendiu în Italia și vrea să se facă pompier: „Am vrut doar să ajut”
70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904”
Știri România 13:29
70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904”
Parteneri
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”
Adevarul.ro
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring
Fanatik.ro
Ce mai face Lucian Bute, la 6 ani de cand s-a retras din sport. Campionul mondial la box a ales să trăiască departe de ring
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elle.ro
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Nadia Comăneci, mesaj pentru Simona Halep de ziua ei. A împlinit 34 de ani și a primit cele mai deosebite urări
Stiri Mondene 14:31
Nadia Comăneci, mesaj pentru Simona Halep de ziua ei. A împlinit 34 de ani și a primit cele mai deosebite urări
Vocea României 2025. Ce audiență a făcut a treia ediție a sezonului 13 și ce concurenți au impresionat
Stiri Mondene 13:20
Vocea României 2025. Ce audiență a făcut a treia ediție a sezonului 13 și ce concurenți au impresionat
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
ObservatorNews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Wowbiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Ministrul Muncii nu vrea creșterea vârstei de pensionare: „Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment”
Politică 14:21
Ministrul Muncii nu vrea creșterea vârstei de pensionare: „Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment”
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
Fanatik.ro
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt