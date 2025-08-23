Cu o zi înainte de a-și aniversa cei 55 de ani, Mădălin Ionescu a publicat pe rețelele sociale un mesaj profund și sincer, în care a reflectat asupra propriei vieți, a carierei sale și a lumii în care trăim. Prezentatorul TV a evitat un bilanț clasic, alegând în schimb să vorbească despre procesul său personal de eliberare de constrângeri și dependențe, pe care l-a parcurs în paralel cu activitatea profesională.

„Mâine împlinesc 35 de anişori… Nu vreau să fac niciun bilanț. Întotdeauna am privit doar înainte. Știu ce îmi doresc. Știu ce vremuri trăim. Știu ce rupturi s-au produs între oameni. Știu ce vremuri vin, cu luminile și umbrele aferente”, a scris fostul prezentator TV, cu o notă de ironie și realism, potrivit Click!.

Și a continuat: „Am căutat, pe lângă activitatea mea profesională, să îmi reduc la maxim numărul captivităților personale. Nu sunt dependent de nicio ideologie, m-am eliberat de toxicitățile falselor adevăruri religioase sau ale narativelor politico-sociale”.

Jurnalistul și-a exprimat recunoștința față de familia sa și de oamenii care i-au fost alături în momentele importante. „Știu că am o familie minunată și că, dincolo de obișnuit, există un Univers de o complexitate fascinantă”, a scris acesta.

Mădălin Ionescu are planuri mari în legătură cu viitorul său

În mesajul său, Mădălin Ionescu a citat dintr-un eseu al lui Mircea Eliade, subliniind modul în care societatea îi tratează pe cei care aleg să iasă din tipare. Cu o atitudine demnă și asumată, el a transmis că nu se lasă intimidat de critici și că își va continua drumul cu încredere.

„Mulțimea destinelor umane se ratează din cauza fricii de ridicol. Mulți oameni sunt confortabili în coliviile lor. Orice act de curaj intelectual și nu numai, orice gest sau acțiune atipice, orice comportament în afara canoanelor și normelor sociale îi sperie, pentru că se tem de ridicol, de ceea ce ar spune ceilalți, de posibilele consecințe nebănuite ale valurilor pe care le-ar crea în rândurile celor care de-abia așteaptă să atace”.

„Așadar… privesc doar înainte. Bășcălia ieftină sau mitocănia specifică ignoranței mă ajută, uneori, să înțeleg că sunt pe drumul corect, pe cel pe care l-am ales. Niciun om care vede dincolo de aparențe și de limitele timpului său, niciun performer într-un domeniu, oricare ar fi acesta, nu a fost scutit de ironii, critici, atacuri”.

În încheiere, prezentatorul a dezvăluit că are planuri mai mari și mai ambițioase decât în trecut, promițând că va rămâne fidel principiilor și visurilor sale. „Așa că, în următorii mei ani, mă voi dedica unor planuri mult mai ample, cu rezultate pe măsură. Sper ca Dumnezeu să țină cu mine! Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în carieră, celor din fața micului ecran și celor care m-au descoperit aici, pe Facebook, ori s-au simțit mai aproape de mine pe rețelele sociale”.

