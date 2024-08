Emisiunea va fi difuzată de luni până vineri și va aduce în fața telespectatorilor povești de viață remarcabile și portrete ale unor oameni care au devenit modele de inspirație, alături de cele mai recente știri din diverse domenii, precum monden, cultură și sport.

„E un pariu, pentru că ne-am propus să fim un pic altfel, să încercăm să generăm evenimentul, nu să îl așteptăm. Să fie altfel decât se așteaptă oamenii. Un supermarket TV în care găsești de toate atunci când îți e fomică.

Când vrei subiecte noi, vrei ceva diferit (…) Pot să spun doar că vom avea dezvăluiri, vom avea anchete, vom continua anchete începute la un moment dat (…) Sunt subiecte foarte puternice, cel puțin pe zona de anchete, telespectatorii vor avea mari surprize și cred că și reprezentanții statului (…)

Avem și mondenități, exclusivități, personaje mega virale, care chiar vor fi prezente în emisiune (…) Din zona de monden, câteva mari surprize”, a mărturisit Mădălin Ionescu, pentru Antena Stars.

„Am spus public că voi reveni”

Recent, Mădălin Ionescu a dezvăluit că va avea un nou proiect la Antena Stars, însă nu a dat prea multe detalii despre ce va fi vorba.

„Am spus public că voi reveni în televiziune doar pentru un proiect de anvergură. De ce am ales Antena Stars? Pentru că aşa s-au aliniat astrele. În traducere, pentru că imediat după ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiziune.

Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un „supermarket TV”, un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea Acces Direct, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului!”, a declarat Mădălin Ionescu.

