Mădălina Ghenea a interpretat rolul Sophiei Loren în filmul „House of Gucci” și este o mare admiratoare a celebrei actrițe. Frumoasa româncă a participat la deschiderea restaurantului de la Milano ce apariține vedetei internaționale.

Pe contul de Instagram, Mădălina Ghenea a postat un video în care dansează lasciv și pe care îl dedică Sophiei Loren. Actrița renunță pe rând la lenjeria intimă și își arată formele în fața camerei de filmat.

„Acum 11 ani eram pe platoul de filmare al primului meu film. Am început să lucrez în cinematografie aducându-i un omagiu Sophiei Loren, o emblemă a senzualității și frumuseții mediteraneene, cu o scenă din filmul „Yesterday, Today is Tomorrow”, pe care o repropun astăzi aici. Fericită că am întâlnit-o aseară, cea mai mare sursă de inspirație a mea”, a scris Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a plecat din România la 14 ani

„Pe de o parte, este emoția puternică pe care o generează o schimbare totală a mediului. La vârsta aceea, nu știi foarte clar ce urmează să se întâmple. Nu există strategii pe termen lung. Am făcut balet, am luat lecții de pian, pictură, canto. Toate astea aveau să-mi folosească mai târziu în viață, dar la 14 ani nu știam exact ce vreau și ce urmează să se întâmple. Cu toate acestea, simțeam că mutarea în Italia reprezenta o schimbare majoră pe care mi-o doream. Prima dată, chiar am avut momente în care m-am gândit să renunț, dar aveam convingerea fermă că pot să reușesc. Tot timpul aveam o plasă de siguranță. Mi-a plăcut cartea și oricând aș fi putut să schimb macazul și să revin la o viață normală”, povestea Mădălina într-un interviu acordat revistei VIVA în anul 2018.

