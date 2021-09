Mădălina Ghenea este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar de ani buni a ales să părăsească țara natală și să se mute în Italia. În Peninsulă, vedeta se simte ca acasă și locuiește acolo alături de fetița ei. Se bucură de o carieră de succes și de proiecte importante pentru care a fost aleasă.

Recent, Mădălina Ghenea a scris pe Instagram, unde a anunțat că s-a înscris la facultate, la vârsta de 34 de ani. Vedeta urmează să aibă interviul pentru a studia la Universitatea Stranieri din Perugia, iar emoțiile sunt foarte puternice.

Universitatea Stranieri la care frumoasa româncă studiază oferă cursuri de limbă şi cultură italiană. De asemenea, universitatea a confirmat faptul că Mădălina Ghenea se află înscrisă printre cei care dau admiterea anul acesta. Fotomodelul își dorește atât de mult să-și aprofundeze cunoștințele despre țara care a adoptat-o încât este pregătită să studieze despre ea, chiar dacă are un program foarte încărcat.

Mădălina Ghenea, despre filmul „House of Gucci”

Frumoasa româncă a filmat pentru filmul „House of Gucci” și interpretează rolul Sophiei Loren în peliculă. Mădălina Ghenea a vorbit despre marele proiect în care este implicată.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️! Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

Din distribuția filmului fac parte nume mari de la Hollywood, precum Lady Gaga, Adam Driver, care a jucat în „Războiul Stelelor”, și Jared Leto, câștigătorul Oscarului în 2013, pentru cel mai bun rol secundar.

