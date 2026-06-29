„Pe Bacovia l-am învățat acum două zile. Am scris mult. L-am distrus! O să iau un 6,7, că scriu urât”

Alberto are 18 ani și ieșit de la proba de Limbă română printre primii. Zâmbea. „Am făcut tot! Am scris la tot! N-a fost greu. Bacovia..ca orice altă operă. Dar nu mi-a plăcut niciun subiect”.

Tânărul ne-a spus că a început să se pregătească serios la română cu o săptămână înainte de examen. „Pe Bacovia l-am învățat acum două zile. Am avut așa, o presimțire, că o să pice poezie și am scris acolo de Plumb mult…L-am distrus! Am scris tot! Patru pagini doar la eseu, șapte în total! Chiar și așa, o să iau un 6, 7 că scriu urât”. 

Un subiect care chiar să-l fi pus în dificultate, nu a existat. Alberto a scris cât a putut de mult și a încercat să bifeze fiecare cerință. „Și textul argumentativ mi-a plăcut pentru că am fost pe temă, gen. A trebuit să scriem dacă dacă examenele îți opresc obiceiurile. Și a fost așa, ceva interesant și am scris pe subiect, că bacul m-a oprit din a exersa în muzică. Îți dai seama..dacă ai un examen important, te pregătești. Altfel, n-ai cum”. 

Un elev de la un liceu tehnologic, sfaturi pentru cei care vor da la anul Bacalaureatul. „La eseu, scoateți ideile principale și după aia băgați vrăjeală. Asta e!” 
Alberto este muzician. El cântă la acordeon. Foto: Libertatea

„Eu cânt la acordeon. Nici nu știu ce caut aici”

La primul subiect, ne-a mai spus Alberto, a fost la fel de simplu, tânărul a știut tot. Ce poate fi complicat, până la urmă, la o scrisoare? „Ne-a picat o scrisoare de Dinu Patila, parcă, o fata care i-a scris surorii sale, Pia, că îi este dor de ea și ca i-a trimis niște cadouri”.  Și subiectul al doilea a fost accesibil pentru tânăr „Am scris ca la subiectul trei, dar mai scurt”. 

Vesel, optimist, dar și foarte glumeț, Albert a ținut să transmită elevilor care urmează să dea Bacalaureatul la anul un mesaj. „Băi, deci, ca să învățați eseele: e foarte ușor, la realism faceți realismul prima oară, scoateți ideile principale și asta e tot ce trebuie să faceți: să scoateți ideile principale și după aia băgați vrăjeală. Atât. Nu-i ceva wow”.

După ce termină cu Bacalaureatul, Alberto ar vrea să dea la facultate. S-ar duce la Drept, dar și la Conservator. „Cânt la acordeon, la keyboard. Pe la nunți. De fapt, nici nu știu ce caut aici, că eu sunt cu muzica. Îl moștenesc pe tata”. Miercuri, la matematică băiatul speră la o notă și mai mare. „Iau 8.50 sau 9”. 

Un elev de la un liceu tehnologic, sfaturi pentru cei care vor da la anul Bacalaureatul. „La eseu, scoateți ideile principale și după aia băgați vrăjeală. Asta e!” 
Darius este pasionat de hip hop și vrea să-și facă o trupă. Foto: Libertatea

Darius: „Am o carieră în hip hop. Sunt Azimaghi și mă găsiți pe youtube“ 

Darius a ieșit din examen printre ultimii, iar mama lui era bucuroasă: „Probabil a picat pe subiect și încă mai scrie”, ni s-a confesat femeia, emoționată. Cât despre băiat, tânărul ne-a spus că s-a descurcat. bine la Limba română. „A fost ușor, am avut noroc că a picat Plumb, de George Bacovia. Singura chestie a fost că nu am putut să scriu câte cuvinte a fost necesar, dar consider că am făcut foarte bine. Deși a fost un subiect greu, aș spune. Cel mai greu”. 

Darius speră la o notă de 6. „M-am pregătiti cam cu o săptmână, două înainte. Am trecut prin 50-60% din materie”. 

Băiatul ne-a mărturisit că în timpul său liber cântă hip hop și asta va dori să facă în viață. „Am o carieră în hip hop și pe viitor vreau să încerc să evoluez cât de mult pot. Deocamdată, cânt singur, însă încerc să-mi fac și o trupă cu tovarășii mei. Mă puteți auzi pe youtube. Sunt Azimaghi”. 

Până să-și descopere talentul de a cânta hip hop, Darius a încercat și alte genuri muzicale, de la trap până la rock. „Dar colectivul de la hip hop mi se pare cel mai primitor și adevărat. Mesajul din melodii: de obicei, cânt despre stradă sau guvern”. 

Efe: „Eu sunt turc. Nu am învățat prea mult, dar voi lua un 6”

Efe are 18 ani, este de naționalitate turcă și a urmat la liceul Edmond Nocolau, profilul sportiv. Nu stăpânește foarte bine limba română însă, ne-a spus el, crede că va împușca o notă de 6 la Bacalaureat. „O să vedem. Nu am învățat prea mult. Nici nu-mi mai aduc aminte ce mi-a picat”. 

Ania, în schimb, este o elevă de 19 ani care ne-a spus din memorie aproape toate cerințele. „Proba a fost foarte ușoară, per total, dar, într-adevăr, nu m-am așteptat să pice Plumb. Nu mi s-a părut un examen greu, ceva imposibil de făcut. Cred că o să iau 7 sau chiar 7.50. Am învățat, am scris mult, poate nu chiar cât mi-aș fi dorit..dar a fost bine”. 

Tiberiu: „Nu citesc în general, asta e ideea”

Tiberiu, pe de altă parte, deși ne-a spus că examenul nu a fost unul greu, a recunoscut că nu prea a învățat. „Sincer, credeam că o să fie mai greu. Eu, personal, nu am învățat aproape deloc, dar sunt surprins cât de ușor a fost. Chiar cred că am făcut ceva..Iau un 5, 6..sigur. Cel mai ușor a fost punctul B de la subiectul 1. Iar Bacovia, cel mai greu, unde nu am scris. Știam că este vorba despre poezia Plumb, dar aici nu am știut nimic. Nu că nu-mi place Bacovia, dar nu citesc în general, asta e faza”. 

Chiar și așa, fără să fie pasionat de lectură, tânărul ne-a spus că a terminat liceul cu media 7 la Limba română. Cât despre pregătirea pentru Bacalaureat, o săptămână i-a fost suficient. „Am încercat să citesc operele, dar nu prea a funcționat. Speram să-mi pice Leoiaca, pe aia am învațat-o restul..”

Cosmin: „Părea că este un sezon mai așa..de Moromeții, de Ion”

Proba la română a fost accesibilă și pentru Cosmin, care ne-a spus că a rezolvat fără probleme primele două subiecte. „Ceva mai greu cu Plumbul, mai neașteptat, dar, chiar și așa, am picat pe subiect. Măcar un 8.20-8.50 o să iau”. Băiatul s-a pregătit cu trei luni înainte. „Nu mă așteptam la Bacovia. Parcă este un sezon mai de Ion, mai de Moromeții. Dar îmi pare bine că am apucat să citesc și Plumbul”.  

Dragoș, în schimb, s-a pus cu burta pe carte încă de la începutul anului școlar.  „Atunci am început să mă și meditez. Am făcut la română de două ori pe săptămână”. 

Cât despre poezia lui Bacovia, i-a plăcut subiectul, deși tot el recunoaște: nu prea s-a pregătit. „Îmi place Bacovia, îmi place poezia Plumb. Cred că am făcut bine, deși nu am fost foarte pregătit. Recunosc, eram mai mult pregătit pentru Enigma Otiliei, pentru Ion și Baltagul. O să iau nota 7 spre 8, pentru că nu am apucat să fac foarte multe la eseu”. 

Un elev de la un liceu tehnologic, sfaturi pentru cei care vor da la anul Bacalaureatul. „La eseu, scoateți ideile principale și după aia băgați vrăjeală. Asta e!” 
Denis (stânga) vrea să dea la facultate, la Politehnică sau Limbi Străine. Foto: Libertatea

Denis: „Nu știu dacă am atins numărul de cuvinte, că nu le-am numărat”

„Nu mi s-a părut atât de complicat față de alte subiecte care s-au dat în anii trecuți”, ne-a spus și Denis. „La Bacovia, nu nu știu dacă am atins numărul de cuvinte și mi-am cam uitat ideile pe parcurs. Am dus și lipsă de somn din cauza stresului și mi-am întortocheat ideile. Nu am mai stat să număr cuvintele, mă bazez pe chestia că am făcut bine. Două ore am dormit astă noapte de emoții”. 

Și Denis s-a pregătit tot cu o săptămână înainte. „Iar în trei zile am învățat la eseu. Eu mi-aș fi dorit să-mi pice Moromeții”. După bac, mai spune el, se va înscrie la Politehnică sau la Facultatea de Limbi străine, la Universitatea București. 

Mihnea: „Ronaldo e fotbalistul meu preferat”

Mihnea, un elev de la profilul sportiv, ne-a spus că face fotbal de performanță și-și dorește foarte mult să devină fotbalist. Însă, se gândește să dea mai întâi la facultatea de sport. În această perioadă, tânărul se uită la campionatul mondial, iar când l-am întrebat care este jucătorul preferat ne-a spus pe nerăsuflate: Ronaldo. Evident, Portugalia va câștiga Campionatul Mondial”. 

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