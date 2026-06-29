Noi minuni sunt încă posibile

Scenariul din teren rămâne însă unul de-a dreptul apocaliptic. Deși timpul se scurge nemilos în defavoarea celor blocați, voluntarii și echipele de intervenție continuă să lupte contracronometru.

Mobilizarea este uriașă, salvatorii locali primind întăriri decisive din străinătate prin echipe internaționale specializate în căutări urbane.

Fiecare persoană extrasă în viață de sub tone de beton alimentează speranța că noi minuni sunt încă posibile, chiar și după trecerea pragului critic de 100 de ore de la catastrofă.

Luni după-amiază, un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost salvat din mormântul de beton în care fusese prins, după ce a reușit să reziste incredibil, îngropat sub moloz, timp de 106 ore, potrivit publicației Albeu.

Operațiunea de salvare a durat 43 de ore și a fost efectuată de echipe din Venezuela, Mexic și El Salvador. Aaron Levi Cantillo Vargas a fost inițial localizat de echipele de căutare și salvare, dar efortul de a-l extrage a fost dificil deoarece trupul neînsuflețit al unui bărbat se afla între el și salvatori.



Abia după ce trupul victimei a fost îndepărtat, echipele au putut continua munca de eliberare a tânărului de 21 de ani. În acest timp, un medic a reușit să-i administreze lichide, menținându-l hidratat și crescând șansele de succes ale operațiunii.

1.500 de trupuri neînsuflețite au fost recuperate

Din păcate, dincolo de aceste povești incredibile de supraviețuire, dimensiunea tragediei este copleșitoare. Datele oficiale indică faptul că numărul celor care rămân prinși în ruine este în continuare de ordinul zecilor de mii.

Până în prezent, autoritățile au reușit să recupereze aproape 1.500 de trupuri neînsuflețite, un bilanț provizoriu care se preconizează că va crește dramatic pe măsură ce utilajele grele avansează printre resturile clădirilor prăbușite.

Echipele de salvare continuă căutările în Venezuela după cutremurele devastatoare care au ucis aproape 1.500 de oameni. Deși fereastra critică de 72 de ore pentru găsirea supraviețuitorilor a trecut, salvatorii au reușit să scoată în viață un bărbat și fiul său adolescent de sub dărâmături.

Echipele de intervenție asistate de câini de salvare au continuat duminică să caute supraviețuitori după cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela. Numărul victimelor a depășit 1.450, iar aproape 200 de clădiri s-au prăbușit complet.

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