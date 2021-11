În ediția de miercuri, 23 noiembrie, de la „Bravo, ai stil”, Nicoleta Dragne, una din prietenele bune ale Ioanei Filimon, a inițiat o discuție cu Mădălina Pamfile, cea care i-a reproșat într-o ediție anterioară fostei concurente că aduce mereu în discuție familia ei.

După ce a părăsit competiția de modă, Ioana Filimon a declarat că nu au nicio legătură discuțiile aprinse din platou cu decizia ei de a părăsi show-ul, vrând să se dedice vieții personale. Chiar și așa, descalificarea ei a stârnit discuții aprinse între Nicoleta Dragne și Mădălina Pamfile. Cea din urmă se simte jignită și părăsește platoul, transmite kanald.ro.

Nicoleta Dragne: „O faci pe Ioana răspunzătoare de frustrările tale pentru că tu le ai cu publicul de acasă? Vrei să pun vocalele Ioanei pe care i le-ai dat? N-aș face asta pentru că nu sunt ca tine.

Mădălina Pamfile: „Acum îmi faci șantaj?”

Nicoleta Dragne: „Nu poți să duci discuția? Pai apară-te dacă ai dreptate”.

Discuții aprinse între Mădălina Pamfile și Ioana Filimon

Mădălina Pamfile și Ioana Filimon au avut un schimb de replici tăioase la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Prima a fost deranjată că Ioana, colega ei, a făcut referire la partenerul ei, la viața sa personală. „Tu eșți cea care a deschis subiectul despre tatăl fetițelor mele. Ai înțeles? Nu te privește pe tine tatăl copiilor mei. Ia spune-mi cine e și spune-le și celor de acasă. Uită-te ce e pe online, încetează. Toată lumea a luat-o că stau cu un milionar că e moș… Hai să nu vorbim despre familie și asumă-ți că ai zis lucrurile acestea. E vorba că s-a indus treaba asta acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fără să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbeșți despre familia mea”, a spus Mădălina.

Ioana Filimon, care a fost eliminată, nu a rămas indiferentă la spusele rivalei sale de la „Bravo, ai stil” și a reacționat, susține că ea nu a jignit-o. „Pe mine nu mă interesează viața ta. Era o discuție, nu am jignit pe nimeni. Încetează. Tu ai băgat o chestie și cei de acasă cred lucrul acesta. Am spus, ce, iubitul Mădălinei nu e milionar?! Nu am făcut-o să o jignesc. Am zis eu asta că îți plătește locul în emisiune?!

Nu avea de ce să facă teatrul ăsta, doar să par eu oaia neagră. E singură mea explicație. Ea profită de lucrul acesta și atunci, hai să arunc cu cuvinte grele în Ioana. Vreau să se înțeleagă că nu m-am legat de familia nimănui”, a declarat fotomodelul.

