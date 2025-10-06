„Mi-e drag. Și mi-e greu. Și mi-e dulce.”

Pentru Maia, diminețile nu mai încep la răsărit. Într-un ritm blând și sincer, ea descrie cum trezirile la ora 4 sau 5 fac parte acum din viața de familie. Între filmări, emoții și griji, vedeta recunoaște că e prinsă între două lumi> cea a carierei și cea a bunicii care învață să iubească altfel.

Deși își începe ziua plecând spre platourile de filmare, gândurile ei rămân acasă, la cei mici. Din cuvintele simple și firești se simte un dor cald, o iubire maternă extinsă, amestecată cu grijă și recunoștință.

Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel

La începutul toamnei, fiica cea mică a actriței, Cabiria Morgenstern, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Iar Maia și-a luat în primire unul dintre cele mai grele dar frumoase roluri ale vieții: cel de bunică.

Actrița a anunțat vestea cu discreție, dar și cu o bucurie profundă: „Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul.”

De atunci, Maia trăiește fiecare clipă cu o intensitate aparte. Postările ei au devenit jurnale de iubire și devotament, scrise cu naturalețea unei femei care a văzut și trăit mult, dar care încă se miră de magia vieții.

Dimineți cu dragoste și recunoștință pentru marea doamnă a teatrului românesc

În postarea care a emoționat mii de oameni, Maia Morgenstern mărturisește că învață, zi după zi, să fie bunică. Să iubească altfel, să aibă răbdare, să se bucure de micile detalii: un zâmbet nou, un gângurit, o noapte albă.

Actrița recunoaște că aceste prime săptămâni au fost un amestec de oboseală, miracol și învățare.

„Sunt aproape cinci săptămâni de când învățăm să ne iubim, să ne cunoaștem, să existăm împreună – cu bune și cu rele, cu greșeli, nelămuriri, stângăcii și victorii.”

Ea vorbește despre viața de bunică nu ca despre un rol nou, ci ca despre o continuare firească a iubirii. Despre nopți nedormite și dimineți prea devreme, despre haine care rămân mici peste noapte și ciorapi care dispar în mașina de spălat. Toate aceste detalii simple construiesc tabloul tandru al unei femei care se bucură de viață în forma ei cea mai pură.

„E dragoste. E grijă. E somn și bucurie.”

Printre rânduri, Maia scrie despre dragostea care se transformă, despre cum grijile de mamă devin grijile unei bunici care privește altfel lumea. Nu mai e graba de altădată, ci o blândețe calmă, un sentiment de continuitate.

La finalul mesajului, actrița spune că ar fi vrut să doarmă în drum spre filmare, dar a ales să scrie. Să spună bună dimineața și să împărtășească din frumusețea și emoția unei vieți în care munca, iubirea și familia se împletesc firesc.

