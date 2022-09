Maia Morgenstern, în juriu la „iUmor”. „Râdem, glumim, dar sunt zone care pot crea durere”

Desigur, aceasta va trece prin bine-cunoscutul „tratament“ al show-ului de umor: momente speciale de roast, pregătite de persoanele la care s-ar fi aşteptat cel mai puţin.

Cu o intrare în scenă care i-a lăsat pe toţi fără cuvinte, mai exact efectuând şpagatul în platoul iUmor, jurata-surpriză a stârnit ropote de aplauze şi bucurie mare la masa juriului.

„Aşa intrare cu şpagat n-am avut niciodată la iUmor!”, au mărturisit prezentatorii show-ului, Şerban Copoţ şi Dan Badea. Delia, Costel şi Cheloo au aplaudat îndelung sosirea Maiei în cea de-a şasea ediţie de audiţii iUmor. „Am revenit cu bucurie la iUmor. Lumea are nevoie de comedie, are nevoie de umor, lumea are nevoie să practice umorul!”, a declarat actriţa.

Întrebată ce oameni dragi intuiește că au venit să o ia la roast, Maia Morgenstern a făcut următoarea caracterizare: „Un om inteligent, un om ce are la rândul său umor, un om ce poate înțelege că «Bine, bine, râdem, glumim, dar sunt zone care pot crea durere»“.

Recomandări Rusia va anexa oficial cele patru teritorii ocupate din Ucraina. Acordul va fi semnat mâine de Vladimir Putin

Una dintre persoanele care au acceptat să-i facă roast a mărturisit despre aceasta: „Maia este o fire imprevizibilă, e o ființă fără prejudecăți, un artist care încearcă să meargă pe toate palierele. Mie mi se pare extraordinar! Și cu aceeași dezinvoltură le face pe toate, da“.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro Camilla L-A PĂRĂSIT pe Charles! SCANDAL URIAŞ în Familia Regală, Regina consoartă nu a mai rezistat

Viva.ro Connect-R, despre cazul preotului Visarion, acuzat de hărțuire sexuală și viol: 'Încetați să...'

Observatornews.ro Fructul cu care un fermier român a dat lovitura. Îl vinde inclusiv în Arabia Saudită

Știrileprotv.ro Turcia a făcut anunțul la care nu s-a așteptat nimeni

FANATIK.RO Ce s-a ales de Ana-Maria Mărgean, fetița cu voce de aur care a câștigat Românii au talent în 2021. A ajuns unde și-a dorit

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2022. Berbecii vor simți nevoia să fie mai calmi, mai eleganți și mai delicați în gesturi și în alegerea cuvintelor

PUBLICITATE Care este diferența dintre precalificarea creditului ipotecar și preaprobarea?