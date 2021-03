Majda a fost eliminată de la „Survivor România”, însă experiența din Republica Dominicană și-a pus amprenta pe corpul ei. „O să rămân toată viața cu el”

„Am rămas cu un semn foarte mare pe picior și o să rămân toată viața cu el, o să fac și recuperare pentru gleznă.

Eu mă bucur din toată inima că, deși au fost accidentări, niciodată nu m-am oprit, am luptat până la capăt și știam că pot să lupt. Am văzut că m-ați întrebat ce am mâncat pentru prima dată. Îmi era poftă de când eram acolo de brânză cu ceapă și roșii.

Din păcate, m-am îmbolnăvit la stomac și nu am voie ceapă, dar asta îmi doream. Am mâncat puțină brânză și mere, multe mere”, a povestit Majda, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Pentru prima oară de la eliminare, Faimoasa a intrat live în emisiunea „Teo Show”.

„Da, este o alianță. Ceea ce se vede acasă, reflectă realitatea de acolo. Tot timpul se făcea un top al verigilor slabe, dar topul era concentrat doar asupra fetelor.

Știam tot timpul când sunt în top, dacă mai venea o fată, care nu era atât de bună pe traseu, topurile astea se schimbau… Tot timpul era topul fetelor. Rând pe rând, fetele erau date afară. Nu erau băieții dați.

Noi, fetele, nici nu am fost la fel de unite cum au fost băieții. Adică nu am știut să ne protejăm una pe alta, nici nu ne-am făcut o strategie, nici nu am făcut parte dintr-o alianță. S-ar putea, din păcate, să mai plece câte o fată”, a spus Majda la Kanal D.

