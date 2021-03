Majda, declarații neașteptate după plecarea de la „Survivor România”. Prin ce chin a trecut vedeta. „Colegii mei nu au știut niciodată”

Majda a dezvăluit că au fost momente în care a simțit că cedează fizic. Mai mult decât atât, colegii ei nici măcar nu știau cât de gravă era de fapt starea ei de sănătate.

„Colegii mei nu au știut niciodată când mie mi-a fost foarte greu, când eu nu mai puteam de dor și când am avut momente în care am spus că poate ar trebui să mă opresc.

Mi-am dorit să lupt până la capăt, niciodată nu am spus că nu mai pot de durere, că vreau acasă. I-am promis fiicei mele că voi lupta și în ochii ei voi fi o luptătoare și am simțit-o. Își recunosc că durerea fizică aș fi putut să o duc mult și bine, dar departe de ea nu mai puteam să stau mult.

Când am fost la Consiliu, mi-am luat ghiozdanul, am lăsat sarea colegilor, am lăsat păturile la locul lor, mi-am strâns bagajul. M-au întrebat de ce am luat bagajul și am zis „să fie”. Era important să nu le spun lor asta. Eu am fost împăcată atunci când am plecat”, a mai declarat Majda, în direct la Teo Show.

„Am fost văzută pe camere”

„Au fost multe momente în care mi-a fost foarte greu, mai ales atunci când mi-am luxat glezna și medicul spunea că dacă mai intru risc să plec acasă. Au fost momente când m-am accidentat și am văzut stele verzi și m-am ridicat și am continuat traseul.

Au fost momente când mă trezeam noapte din somn și vomitam și nu am spus, dar am fost văzută pe camere.

Eu nu sunt bolnăvicioasă, nu am leșinat în viața mea, nu sunt așa de firavă. Domnul doctor m-a îngrijit foarte bine, i-am rugat să nu dea imagini din ambulanță să mă vadă mama și să se îngrijoreze”.

Citeşte şi:

România are 15 anchetatori specializați pentru audierea copiilor abuzați sexual și mii de victime în fiecare an. „Față de Norvegia, Franța, nici la grădiniță nu suntem”

O hartă a petițiilor fără efect. 21 de străzi din București unde oamenii au cerut schimbări de la Administrația Străzilor și au primit promisiuni sau nimic

Vaccinurile anti-Covid-19, o afacere de zeci de miliarde de dolari. Cine sunt câștigătorii

PARTENERI - GSP.RO Motivul dispariției lui Chivu din prim-plan! Decizia de ultimă oră „Asta l-a îndepărtat”

Playtech.ro Medicul lui Adi Bărar, mărturii ȘOCANTE despre ultimele lui clipe. Ce i-au descoperit, de fapt, înainte să moară

Observatornews.ro Femeie luată cu forţa de pe stradă, de Poliţia Locală, la Fălticeni, ruga trecătorii s-o salveze

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2021. Peștii ar putea provoca situații deosebit de complicate pentru cei din jur

Știrileprotv.ro Prima reacție a Reginei Elisabeta a II-a după interviul exploziv cu Harry și Meghan. Dezvăluiri de la Buckingham

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)