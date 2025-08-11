Maluma, celebrul cântăreț columbian, a stârnit controverse în timpul unui concert recent din Ciudad de Mexico. Potrivit People.com, artistul în vârstă de 31 de ani și-a întrerupt spectacolul pentru a mustra o mamă care și-a adus copilul mic la eveniment fără protecție auditivă.

Într-un videoclip viral pe rețelele sociale, Maluma poate fi auzit întrebând: „Credeți că e o idee bună să aduceți un bebeluș de 1 an la un concert unde decibelii sunt atât de ridicați? Unde sunetul e atât de puternic? Bebelușul nici măcar nu știe ce face aici”.

Viața de familie a lui Maluma

Artistul, care a devenit recent tată, a continuat să-și exprime îngrijorarea, spunând: `Data viitoare, protejați-i urechile sau ceva. Serios. E grav. E responsabilitatea voastră. Îl fluturați de parcă ar fi o jucărie. Bebelușul nu vrea să fie aici, serios. Vă spun cu toată dragostea și respectul, acum că sunt tată… nu i-aș aduce niciodată la un concert~.

Maluma și partenera sa, Susana Gomez, au devenit părinți în martie 2024. Cântărețul columbian a anunțat nașterea fiicei sale, Paris Londoño Gomez, pe Instagram. De atunci, Maluma a vorbit deschis despre dragostea sa pentru rolul de tată și dorința de a fi un exemplu pentru fiica sa.

Într-un interviu pentru Allure în 2024, Maluma a declarat: „Totul s-a schimbat. Și îmi place. Acum, mă trezesc în fiecare zi cu dorința de a cuceri lumea. Știu că trebuie să reușesc”. Artistul a adăugat: „Pentru Paris, nimic nu e imposibil. Trebuie să conduci prin exemplu. Mă culc în fiecare seară când pot la 9 și mă trezesc la 5.30 pentru a merge la sală pentru că vreau să fiu sănătos. Vrei să trăiești pentru totdeauna pentru copiii tăi. Vreau să o fac mândră”.

Turneul „+Dirty World Tour” al lui Maluma

Concertul din Ciudad de Mexico face parte din ultima etapă a turneului Turneul „+Pretty +Dirty World Tour„ al lui Maluma și se va încheia pe 23 august în San Salvador, El Salvador. Recent, artistul a mai concertat și la Festivalul Baja Beach din Rosarito, Mexic, unde a fost cap de afiș alături de J Balvin și Don Omar.

Incidentul din Ciudad de Mexico a atras atenția asupra importanței protejării auzului copiilor la evenimente cu nivel ridicat de zgomot. Experții recomandă evitarea expunerii copiilor mici la sunete puternice și utilizarea căștilor de protecție atunci când este necesar.

Cunoscut pentru hituri precum „Sobrio” și „Hawái”, Maluma își continuă turneul cu succes, în ciuda acestui incident neobișnuit. Fanii așteaptă cu nerăbdare următoarele concerte ale artistului, sperând că vor fi experiențe memorabile pentru toți participanții, indiferent de vârstă.

