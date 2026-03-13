Pe contul de socializare, Andreea a postat un mesaj în care a vorbit despre perioada grea prin care familia ei trece.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. (…). Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat. Rareș a fost întotdeauna un soț loial. A fost o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicie ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării dorințelor, a lipsei timpului. Asta e problema. Nu ne mai dăm timp să ne rezolvăm problemele care apar. Așa s-a întâmplat în cazul nostru.

Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat. Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare o trăiește în felul lui. Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Copiii noștri sunt punctul nostru comun. Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră.

Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri, va rămâne mereu. Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei”, a fost mesajul transmis de Andreea Popescu, pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE