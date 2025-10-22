Codin Maticiuc a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece familia sa, după ce mama lui a fost operată pentru a doua oară pe creier. Femeia a fost diagnosticată cu cancer, o boală care, din păcate, a recidivat. În ciuda programului extrem de încărcat, actorul și producătorul de film a găsit puterea să fie alături de cea care i-a dat viață, îmbinând filmările și lansările cu momentele petrecute în spital.

La recenta lansare a celui mai nou film produs de el, Codin Maticiuc a făcut declarații emoționante despre starea de sănătate a mamei sale și despre legătura profundă dintre ei. „Da, este adevărat, trebuie să le facem pe toate în viață. Am stat și cu mama cât am putut. Poate nu destul, însă am stat, am făcut, am stat, am fost la toate operațiile ei. Nu a existat RMN pe care să îl facă și să nu fiu cu ea. Nu a existat niciun set de analize de imagistică la care să nu merg eu personal. Pe toate le aveam programate în agendă și am mers eu personal la toate”, a declarat Codin Maticiuc pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Lăsând la o parte că mi-aș fi dorit să stau mai mult, să trec mai mult, în fiecare zi, să stau mai multe ore cu ea, dar nu a existat ceva mare la care eu să nu fiu acolo sau să nu organizez chiar eu. De la programare, mers acolo, absolut tot. Este minimul de bun-simț. Eu sunt minimul de bun-simț. Aș vrea mai mult, dar măcar minimul”.

Codin Maticiuc și-a sărbătorit ziua de naștere în spital, alături de mama lui

Actorul, care a împlinit recent 45 de ani pe 5 octombrie, a povestit că și-a sărbătorit ziua în spital, alături de mama sa și de cele două fiice.

„Astăzi este ziua mea. Împlinesc 45 de ani și îmi petrec o bună parte din zi alături de mama în spital. E la a doua operație pe creier. Cancer. Care a și recidivat.

Astăzi este ziua mea și mă gândesc că sunt norocos că mi-am permis s-o operez la doctorul Gobej la Neurohope și că acum e internată la Memorial unde asistentele sunt mai profesioniste și mai amabile decât la AKH la Viena.

Astăzi este ziua mea și mă gândesc la toți cei care nu-și permit să își îngrijească părinții sau copiii. Pentru ei am creat și am lansat NaviCare, un serviciu GRATUIT de navigație medicală. O avem pe Monica fosta ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății, o echipă în jurul ei de navigatori, doctori și avocați și un AI care triază cazurile. Nu știți ce să faceți? Vă spune echipa NaviCare. Știți dar nu reușiți să vă faceți programarea dorită? Vă ajută NaviCare. Nu vă cunoașteți drepturile? Vi le spunem noi. Nu le puteți obține? Luptăm noi pentru voi. Vă las un link în comentarii să știți unde să ne contactați.

Astăzi de ziua mea vă rog să distribuiți acest mesaj ca oamenii să nu mai ceară ajutor doar pe Facebook și să vină și către noi și pe voi cei care nu aveți nevoie de NaviCare astăzi să dați un sms cu textul AJUTOR la 8835 pentru a dona 5 euro pe lună, pentru ca cel mai tare serviciu de navigație medicală din România să poată exista și să rămână gratis fie că este folosit de oameni nevoiași sau înstăriți.
Doamne ajută să fie mama bine cât mai mult timp și sănătate tuturor!”.

Deși traversează o perioadă complicată, Codin Maticiuc continuă să inspire prin echilibrul dintre viața personală, carieră și devotamentul față de familie, demonstrând că, dincolo de succesul profesional, valorile umane rămân cele mai importante.

