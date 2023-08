Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu duminică, 30 iulie, la Mănăstirea Cașin. Ceremonia a fost una extrem de emoționată, însă fiul lor, Tiago, a fost puțin agitat la biserică.

Petrecerea a fost un adevărat succes, iar cei peste 100 de invitați s-au distrat de minune. Înainte de a merge la frumosul local din Buftea, mama prezentatorului de la Antena 1 a stat de vorbă cu jurnaliștii. Ea a mărturisit că nu a știut la început mai multe detalii despre eveniment, pentru că fiul ei a vrut să fie o surpriză pentru toată lumea.

„Nu ne-a spus nimic, el mereu e secretos. Nu știm nici cine va cânta. Cică o să fie surpriză. Când au făcut cununia civilă, m-am și supărat. Le-am zis atunci că trebuia să facă și nunta. Și uite că au făcut-o”, a declarat mama lui Dani Oțil pentru cancan.ro.

Mama prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-ar fi dorit ca fiul ei să facă cununia civilă și cea religioasă în aceeași zi. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil în urmă cu doi ani.

Emoțiile au fost foarte mari pentru familie și totul a fost mai frumos decât s-au așeptat. „Am avut emoții, nu știu de ce sunt emotivă! Sunt în vârstă, de aceea. Merg la petrecere, cum să nu. Fără mine nu se face nimic. Vă spun, am fost mare dansatoare când am fost la facultate și acum merg mai greu și mă doare sufletul că nu pot”, a spus mama lui Dani Oțil, potrivit SpyNews.ro.

Dani Oțil, discurs în ziua nunții sale

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în fața tuturor celor prezenți. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ținut să le mulțumească celor care și-au rupt din timpul lor și au acceptat să vină să petreacă alături de ei.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit”

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

La nuntă au fost invitate aproximativ 100 de persoane, pentru că cei doi nu și-au dorit o petrecere foarte mare. „De astăzi Dani, soțul Gabrielei. Vreau în primul rând să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Gabriela știe că am 6 prieteni și nici ei nu sunt chiar prieteni. Unii sunt prieteni că le-am dat bani împrumut și nu mi-au dat înapoi. Nu credeam că vă strângeți atâția, sincer. Eu am crezut că vor fi 62, dar sunteți peste 100 și ceva”, a spus Dani Oțil.

