La scurt timp după divorțul de Elena Vîșcu, cu care a fost căsătorit timp de 16 ani, CRBL trăiește o poveste de dragoste cu Olga Guțanu, o tânără cu 23 de ani mai mică decât el. Cu toate acestea, relația lor nu a fost primită cu entuziasm de toți cei apropiați, iar mama Olgăi se numără printre cei mai mari critici ai poveștii lor de dragoste.

Femeia este sceptică din cauza diferenței de vârstă și a statutului lui CRBL, de bărbat divorțat, tată al unei fete de 14 ani.

„Olga, ca să îi spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să îi spună: Mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei! Macerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat! În momentul în care zici un bărbat de 46 de ani, divorțat, cu un copil… îți dai seama. Faci profilul unui bărbat din regimul „nea” sau „bre”. N-am cum să condamn treaba asta. Am încercat să stăm cât mai mult pitiți pentru a nu face rău nici acolo. Și pentru ca în direcția aia să vină informația ușor, progresiv, într-o formă de minciuni mai mici… Ceva foarte complicat, să știi”, a mărturisit CRBL.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Călin Georgescu, retorică pe placul lui Vladimir Putin: „România nu are obligații față de NATO”

„Încă nu am cunoscut-o pe mama Olgăi. A fost foarte supărată”

Relația a fost ținută departe de ochii publicului în primele luni, dar CRBL recunoaște că tensiunile dintre el și familia Olgăi persistă.

„Încă nu am cunoscut-o pe mama Olgăi. (…) A fost foarte supărată. Și acum este într-o zonă destul de… până ne cunoaștem. Acum s-au mai liniștit apele pentru că au început să vină din familie, din rude, din prieteni să-i spună: «A, păi cum, CRBL? E un artist, uite ce a făcut, eu sunt fan!»”, a mai spus fostul membru al formației Simplu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Unde s-au cunoscut CRBL și Olga Guțanu

La un an de la divorțul de Elena, CRBL a cunoscut-o pe Olga Guțanu, care are 23 de ani, e fotomodel și e originară din Republica Moldova. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, artistul a dezvăluit unde s-a întâlnit prima dată cu tânăra care îi e iubită de șapte luni.

„Joia noi mergem la clubul moto, avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu doi prieteni de acolo, am ieșit în Centrul Vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat două săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors.

Recomandări Ce cred experții despre propunerile economice ale lui Călin Georgescu: „Pe timpul lui Ceaușescu se producea mai multă mâncare?”

Apoi ușor, ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit, și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem șapte luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele, mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind”, a dezvăluit artistul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News