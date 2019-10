De Florian Gheorghe,

Povestea lui Manfred, aproape necunoscută celor mai mulți români, a început la 11 ani, când a avut prima formație rock, “botezată” după locul unde a luat ființă – “Casa Pionierilor” din Mediaș. Talentul și originea săsească l-au recomandat pentru multe din programele Televiziunii Române, dar și pentru spectacolele organizate în cinstea lui Ceaușescu – toată adolescența a cântat prin țară, alături de artiști consacrați precum Florin Piersic ori Angela Similea.

Din 1985, rock-erul trăiește în Germania, unde a și devenit cunoscut ca muzician, sub titulatura de Dragon of Transylvania, însă, nostalgic, își dorește să retrăiască succesul dinainte de 1989. Așa că, la 58 de ani, a-nceput să facă naveta Germania-București, cu intenția de a-și lansa primul album acasă.

“Românii sunt supertalentați, am mare încredere în echipa asta că vom scoate lucruri bune. În ultimele patru luni am fost cam o dată pe lună în România și intenționez să fac asta cât mai des. Nu ne grăbim, vrem să facem să sune bine albumul”, a declarat Manfred Michael Seiler, în discuție cu bunul său prieten Lenți Chiriac.

Muzicianul face echipă cu un alt german de origine română, cunoscut în partea de producție a evenimentelor din showbizul românesc, bassistul Heinrich Schuster, și cu fostul chitarist al trupelor Phoenix și Iris, Andrei Bălașa.

“Când am ajuns în Germania, am avut noroc că am nimerit la cel mai mare nivel profesional. Până m-am pus pe picioare, am lucrat la studioul trupei Scorpions, apoi am fost profesor de pian și chitară”.