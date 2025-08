Totuși, până a ajunge la această împlinire a vieții, ea a fost pusă față în față cu o provocare dureroasă. Mara Bănică, aflată în platoul emisiunii „Summer Star”, difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY și moderată de Andreea Frățilă și Andrei Ștefănescu, a făcut dezvăluiri emoționante despre coma prin care a trecut la 27 de ani.

Mara Bănică a avut o mare cumpănă la 27 de ani

Pe atunci, medicii îi dăduseră 1% șanse să trăiască. Cunoscuta vedetă de televiziune a explicat că, în zilele în care se lupta între viață și moarte, a avut o conversație cu Dumnezeu.

„De ce fac aceste vacanțe? Nu vreau să mă considere lumea fițoasă! Eu am avut o anumită experiență în viață. La 27 de ani, Dumnezeu mi-a dat o cumpănă grea. Am fost în comă, am avut 1% șanse să trăiesc. În respectiva comă am văzut niște lucruri. Mergeam spre ceva și comunicam cu un prieten bun. Cred că era Dumnezeu! Mi-a zis că mor. Am spus că asta este! Mi-a explicat că am doar 27 de ani, dar i-am răspuns: «Tu știi că eu am fost în America? Am fost în Irak, am văzut războiul. Am văzut multe pe această lume, am călătorit! Unele fete din satul bunicii mele, unde am crescut, nu au ieșit nici până la București»

M-a întrebat dacă nu mai am nimic de făcut pe Pământ. Încerca să mă convingă să stau, dar îmi era foarte bine unde mă duceam. I-am zis: «Un copil»! Stau să mă gândesc că dacă aceasta este moartea și te duci spre bine, nu e rău”, a povestit Mara Bănică la Antena Stars.

Întâmplarea respectivă a făcut-o pe vedetă să-și investească banii în cât mai multe călătorii, dorindu-și să trăiască frumos, demn, în timp ce trece prin diferite experiențe și cunoaște numeroase culturi.

„Totuși, dacă respectiva întâmplare a fost doar o parte din întâlnirea mea cu Dumnezeu… Eu i-am vorbit despre drumuri și călătorii? Cu asta rămânem? Nu aveam copil pe atunci! Zic că dacă așa e moartea, cu asta rămânem! Cheltui tot ce am pe vacanțe, vă rog să mă credeți. Îmi place să văd locuri și oameni noi. Îmi place să trăiesc fiecare zi, să pun capul pe pernă și să mă gândesc că nu am făcut lucruri rele în ziua respectivă.

În a doua parte a vieții mi se pare că m-am transformat mult într-un om căruia nu îi mai este frică să arate că este bun! Mi-a fost frică până acum”, a mai zis ea.

Vedeta pleacă în Maldive alături de fiul ei

Timpul a trecut, iar Mara Bănică a devenit mamă, având atât un băiat, cât și o fată. Vedeta merge în aceste vacanțe cu urmașii săi, iar, în curând, ea o să plece alături de Dima, fiul ei adolescent, într-o altă escapadă.

„Plec cu băiatul meu în Maldive. I-am zis că vreau să fiu prima femeie cu care merge acolo. Tata a murit cu regretul că nu l-a învățat pe Dima să pescuiască. Era una dintre pasiunile lui! Maldive nu e doar pentru sentimente, poți să faci multe lucruri acolo”, a încheiat ea.

