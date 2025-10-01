Din 13 octombrie, telespectatorii pot intra deja în spiritul sărbătorilor de iarnă, urmărind peste 170 de filme de Crăciun difuzate consecutiv, între orele 06.00 și 02.00, în fiecare zi, până duminică, 28 decembrie 2025.

În plus, DIVA o să difuzeze 45 de premiere festive în fiecare luni, vineri și duminică, de la ora 20.00. Așadar, așezați-vă confortabil, pentru că magia Crăciunului începe în luna octombrie!

Iată mai jos care sunt premierele din maratonul de filme „Crăciunul iubirii la DIVA”:

Luni, 13 octombrie 2025, ora 20.00 – Maratonul de filme „Crăciun pe Aleea Cireșelor”: părțile 2, 3 și 4. Trei filme diferite, în care acțiunea are loc în ani diferiți, în aceeași casă plină de spiritul sărbătorilor de iarnă.

Vineri, 17 octombrie 2025, ora 20.00 – „Crăciun în Vermont”. Campioana la schi Joy se aliază cu Zac, expertul nr. 1 în bere din Vermont, pentru a salva afacerea familiei ei cu ajutorul unei beri festive. Va fermenta și dragostea lor?

Duminică, 19 octombrie 2025, ora 20.00 – „Un Crăciun de gardă”. Medicul Hannah și paramedicul Wes lucrează în Philadelphia și se cunosc mai bine în preajma sezonului festiv, când sunt amândoi la lucru.

Luni, 20 octombrie 2025, ora 20.00 – „Crăciun cu un sărut”. Mona e ghinionistă în dragoste, dar când vine acasă înainte de Crăciun, pentru a-și ajuta familia în timpul carnavalului local, descoperă iubirea.

Vineri, 24 octombrie 2025, ora 20.00 – „Călătorie de Crăciun”. Desi are un local plin de datorii. Când găsește un mesaj de la tatăl ei, pornește într-o călătorie spre adevărata dragoste.

Duminică, 26 octombrie 2025, ora 20.00 – „Un Crăciun dulce foc”. Ambițioasa avocată Sophie descoperă că a moștenit de la unchiul ei o pădure de arțari, alături de prietenul ei din copilărie, Sam.

Luni, 27 octombrie 2025, ora 20.00 – „Colind pentru doi”. Violette nu a dat lovitura pe Broadway, așa că se angajează la Fiores, un restaurant unde chelnerii cântă. Aici se trezește într-un triunghi amoros alături de colegul ei, Alex, și fratele lui, Brad.

Vineri, 31 octombrie 2025, ora 20.00 – „Eroul meu de Crăciun”. Nicole, doctoriță și rezervistă în armată, încearcă să afle cum a murit bunicul ei în Italia, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu ajutorul atrăgătorului maior Ross.

Crăciunul iubirii la DIVA începe pe 13 octombrie 2025 și continuă cu filme de sărbători consecutive, toată ziua, în fiecare zi, până pe 28 decembrie. Postul de televiziune este disponibilă pe canalul numărul 84 la Digi digital, 306 la Orange, 107 la Vodafone și 30 la Focus Sat.

