„Eu pe timpul Comunismului, am plecat prima dată din țară în 1981, am plecat în Olanda, a fost prima tentativă de a părăsi țara. Am plecat cu un ansamblu folcloric. M-am împrietenit cu o fată superbă și m-a întrebat dacă nu vreau să rămân acolo. I-am zis că îi răspund seara” a spus Marcel Pavel, în direct la tv, potrivit Spynews.

„Nu am rămas. Mi-a fost teamă de necunoscut, poate. Am plecat în 1986 din nou, la Paris. Am stat 3 ani, apoi iar m-am dus în Olanda, culmea. Făceam naveta. Am zis că acolo este locul meu, nu vreau să mă mai întorc în țara mea.

În pofida acestui fapt, nu am rămas, tot aici m-am întors, pentru că îmi iubesc mult țara. Instinctul matern te face să te gândești la locul în care te-ai născut, oamenii care te iubesc, eu iubesc românii” a mai mărturisit Marcel Pavel, la „Star Matinal de Weekend”.

Marcel Pavel a povestit că îi era bine și în afară, dar până la urmă a luat cea mai bună decizie și a ales să rămână în România.

„Am ales între fericire și o altă fericire. Așa am gândit eu. Dumnezeu mi-a dat și noroc și talent, muncă enormă. 101 ani, România modernă. Eu am 60 de ani, în câteva zile îi împlinesc” a mai spus Marcel Pavel.

