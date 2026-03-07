Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs ce va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”. România va intra în semifinale pe 14 mai, iar dacă se va califica în finală, va concura pe 16 mai.

La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale s-au înscris, alături de România, încă 34 de țări, iar pe măsură ce se apropie marea finală a Eurovision, febra pronosticurilor începe să îi cuprindă atât pe fanii concursului, cât și pe specialiști.

Schimbări importante în ceea ce privește câștigătorul Eurovision

În fiecare an, casele de pariuri din întreaga lume devin un barometru neoficial al șanselor concurenților de a pune mâna pe mult râvnitul trofeu, reflectând rapid reacțiile publicului, impactul pieselor pe rețelele de socializare, dar și evoluția favoriților în preferințele fanilor.

Cotele pentru finala din acest an conturează deja un tablou dinamic, în care câteva nume par să domine clasamentele, în timp ce alți artiști vin puternic din urmă, alimentați de prestațiile live din finalele naționale.

În mod tradițional, aceste cote se schimbă constant până în ultimele ore înainte de spectacol, fiecare apariție publică, reacție din social media sau comentariu al fanilor putând influența percepția asupra unui potențial câștigător.

Cum arată TOP 5 al favoriților să câștige Eurovision 2026

În acest moment, Finlanda este marea favorită să pună mâna pe trofeul concursului Eurovision.

Linda Lampenius și Pete Parkkonen sunt doi artiști finlandezi care au format un duo și au devenit extrem de cunoscuți pentru piesa „Liekinheitin”, cu care Finlanda participă la Eurovision Song Contest 2026.

Pe locul al doilea vine Monroe Vata, o cântăreață franco-americană în vârstă de 17 ani ce va reprezenta Franța, iar poziția a treia este ocupată de Danemarca, cu Søren Torpegaard Lund (27 de ani)

FINLANDA. Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin” (COTA 2,85)

FRANȚA. Monroe – „Regarde” (COTA 6,00)

DANEMARCA. Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem” (COTA 8,00)

GRECIA. Akylas – „Ferto” (COTA 8,00)

AUSTRALIA. Delta Goodrem – „Eclipse” (COTA 10,00)

Televiziunea Română participă la competiția europeană din anul 1993, chiar dacă au fost doi ani în care n-a participat.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Nume celebre au urcat pe scena Eurovision

Deși casele de pariuri nu prezic întotdeauna rezultatul final, ele oferă un indiciu interesant despre cum este percepută competiția, în acel moment, în toată Europa.

Uneori, favoriții confirmă așteptările în marea finală, însă istoria Eurovision a demonstrat în repetate rânduri că surprizele sunt la fel de probabile, iar un outsider poate transforma o prestație memorabilă într-o victorie neașteptată.

Concursul Eurovision este organizat de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția.

Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiștii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion și Johnny Logan.

România, pe locul 21 în topul șanselor de a câștiga Eurovision 2026

Țara noastră va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi. Juriul a decis ca Alexandra Căpitănescu să reprezinte România la Eurovision Song Contest 2026, la Viena.

„Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest!”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

În acest moment, Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, se află pe locul 21 în clasamentul șanselor de a câștiga concursul de la Viena. Sub România se află țări precum Lituania, Germania, Croația, Serbia, Polonia, Belgia, Portugalia sau Austria.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 35

„Am câștigat cu o melodie rock, o melodie pe sufletul meu! Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist trebuie să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta”, a mai transmis aceasta.