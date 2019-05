Marea Finală „Exatlon” va fi difuzata pe 9 iunie. Cine a rămas în competiție

În lupta pentru câștigarea celor doua râvnite trofee și a celor două premii de 50.000 Euro, au mai ramas Ion Surdu, Andrei Botoaca, Gabriel Nedelcu și Costin Gheorghe, la masculin, și Cătălina Șeicaru, Andreea Arsine, Cristina Constantinescu și Nicoleta Luncă, la feminin.

„Voi cunoaște o nouă Andreea, vreau să văd, să simt limita, să aflu cât pot duce!„, declara faimoasa Andreea Arsine înainte de a pleca în Republica Dominicană. „Cred că aș putea să fac față provocarii!„, spunea si Nicoleta Lunca, singura războinică rămasă în competiție.

În ciuda faptului că nu a făcut sport de performanță și nu-si dădea prea multe șanse în acest concurs, Cătălina Seicaru a reusit să-și surprindă fanii, certificând ceea ce declara înainte de plecarea în Republica Dominicana: „Cred că o să mă întorc cu forțe noi, mai matură, mai puternică”.

„Vreau să îmi demonstrez mie, dar și celorlalți că luptătorii nu doar se bat și atât! Ai nevoie de munca, disciplina, de echilibru psihic și strategie ca să fii un bun sportiv”, declara hotarat Ion Surdu.

Pentru campionul la enduro cross Andrei Botoacă, obișnuit cu un stil de viață mai spartan, participarea la „Exatlon” a fost un pas firesc. Acesta declara, înainte de a intra în concurs, că este obisnuit cu condițiile dificile. „Am avut parte multe competiții în care am stat cate 5 ore în mediu alpin, cu motocicleta defectă; a trebuit să merg 10 km prin pădure, pe un traseu nemarcat. Am rămas fără mâncare și fără apă în sălbăticie”, a povestit acesta înainte de plecarea in Dominicana.

