Scenele bizare au avut loc marți pe autostrada Tauern, când un autovehicul care circula haotic spre Salzburg a atras atenția poliției.

La parcarea Untersberg din Austria, autovehiculul a fost în cele din urmă descoperit de poliție, însă șoferul român nu a fost găsit imediat.

Românul în vârstă de 40 de ani, la vederea patrulei de poliție, s-a dus brusc în toaleta parcării și s-a ascuns acolo. Dar nu a stat prea mult timp.

Când a ieșit de la toaletă, românul avea semne clare ale unei stări de ebrietate. El a refuzat să facă testul de alcoolemie și, drept consecință, permisul de conducere i-a fost reținut provizoriu și i s-a interzis continuarea călătoriei.