Tot în cadrul emisiunii de diseară, Maria Constantin va avea parte de un moment cu totul neaşteptat – va fi cerută de soţie chiar la Bazinul Olimpic de la Bacău. Artista a declarat zilele trecute că a fost cerută în căsătorie, însă nu a dezvăluit cum s-a întâmplat asta.

„O să mă vadă pentru că la anul o să avem nunta. Nu am stabilit încă data, dar îți spun un mic secret. Deși nu se știe, o să vadă și la televizor. Am fost cerută! Am fost cerută și la anul va avea loc evenimentul. Eu, sincer, cred că la eveniment o să chemăm doar oameni mișto, o să mă distrez, o să fie un white party, ceva relaxant, ca oamenii să se simtă bine. O să chem oameni faini, cu care o să ne distrăm până dimineața”, a declarat Maria Constantin zilele trecute, pentru Ego.ro.

Ce s-a întâmplat în ediția de aseară „Splash, vedetela apă!”

Ion Șaulescu a avut cel mai mare punctaj, după ce a făcut un salt de la 10 metri, în ciuda faptului că nu a avut prea mult timp ca să se antreneze. El a venit în competiție în locul lui Culiță Sterp, care a întâmpinat unele probleme personale și nu a mai putut onora invitația celui mai îndrăzneț show al verii.

Pentru câteva clipe, Jazzy Jo „a uitat!“ de frica de înălțime și a executat o săritură frumoasă cu spatele, de la trei metri. Având aceeași fobie ca artista, Vica Blochina s-a oprit pe aceeași platformă, însă, ea s-a aruncat în cap. Tehnica fostei balerine a fost lăudată de Clara Gherase și curajul ei a fost apreciat de toți jurații.

Shift a fost îmbărbătat de mama lui să sară de la 10 metri, dar, cum socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele de la Splash! Vedete la apă, cântărețul a decis să execute un salt simplu de la 5 metri.

Gabi Jugaru a fost o surpriză totală pentru echipa emisiunii: la antrenamente, s-a ținut de multe glume – așa cum de altfel s-a remarcat în lumea televiziunii, nu a ținut cont de toate sfaturile primite de la antrenoarea Claudia Tiu, iar în seara concursului a sărit în cap de pe trambulina aflată pe marginea Bazinului Olimpic de la Bacău.

