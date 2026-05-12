„Avem mare încredere că actorul a folosit probabil un model de inteligență artificială pentru a sprijini descoperirea și transformarea acestei vulnerabilități în armă”, se precizează în raportul publicat de Google.

Atacul s-a bazat pe o vulnerabilitate zero-day, un tip de eroare necunoscută anterior dezvoltatorilor software, ceea ce le oferă hackerilor un avantaj semnificativ până când problema este identificată și remediată. În acest caz, vulnerabilitatea ar fi permis atacatorilor să ocolească autentificarea cu doi factori pe un „instrument popular de administrare a sistemului, open-source, bazat pe web”. Totuși, pentru a exploata această breșă, hackerii aveau nevoie de numele de utilizator și parola victimei.

Specialiștii avertizează că autentificarea cu doi factori reprezintă ultima linie majoră de apărare pentru utilizatori. Dacă această metodă este compromisă, iar parolele sunt slabe sau deja expuse online, consecințele pot fi devastatoare.

Google nu a oferit informații despre autorii implicați sau despre momentul exact în care a avut loc atacul, însă surse apropiate situației susțin că reacția rapidă a companiei a fost crucială pentru limitarea impactului și evitarea unor daune majore.







