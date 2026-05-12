Politică și controverse la Eurovision 2026

Israelul urcă pe scena Eurovision 2026, în cadrul primei semifinale de marți, la Viena, însă participarea sa a generat cel mai amplu boicot politic din istoria concursului. Potrivit AFP, cinci țări – Spania, Irlanda, Slovenia, Țările de Jos și Islanda – s-au retras din competiție, invocând războiul din Fâșia Gaza. Primele trei state au refuzat chiar să transmită evenimentul, ceea ce a dus la cel mai mic număr de participanți din ultimele două decenii: doar 35 de țări.

Retragerea celor cinci țări a fost determinată de contextul geopolitic tensionat, iar activiștii pro-palestinieni plănuiesc să protesteze în centrul Vienei, amplasând sicrie pentru a atrage atenția asupra situației din Gaza. Într-un comunicat, aceștia au declarat: „În ciuda crimelor sale, Israelul are oportunitatea de a fi celebrat săptămâna aceasta la Viena ca o națiune democratică și pașnică, în culorile curcubeului”.

Directorul Eurovision, Martin Green, a subliniat luni că organizatorii vor face „tot ce ne stă în putere pentru a găsi o cale de întoarcere” pentru țările care au ales să boicoteze competiția. Totodată, unele televiziuni participante și-au exprimat temeri privind manipularea televotului în ediția precedentă de la Basel, Elveția, unde Israelul a fost acuzat că a beneficiat de avantaje nejustificate.

Ministrul israelian pentru afacerile diasporei, Amichai Chikli, a adus în discuție creșterea „discursului antisemit și anti-Israel în jurul Eurovision 2026” și a acuzat guvernele europene de ipocrizie pentru susținerea boicotului.

Favoriți și show-uri spectaculoase

În ciuda controverselor, concursul continuă să atragă atenția publicului. Austria găzduiește Eurovision 2026, după ce cântărețul de operă JJ a câștigat ediția anterioară cu piesa „Wasted Love”. Marți, la Wiener Stadthalle, 15 artiști vor lupta pentru un loc în marea finală, iar casele de pariuri indică Finlanda, Grecia, Israel, Suedia și Croația ca fiind favoriți pentru calificare.

Finlandezii Linda Lampenius și Pete Parkkonen au captat deja atenția cu piesa lor „Liekinheitin”. „Suntem foarte implicați în muzică și în ceea ce facem pe scenă, iar asta urmărim mereu: emoția. Totul trebuie să vină de aici, din inimă”, a declarat Lampenius pentru AFP.

Reprezentanta Israelului, Noam Bettan, va interpreta „Michelle”, un cântec în trei limbi – ebraică, franceză și engleză. În schimb, San Marino, Georgia și Belgia sunt considerate outsideri, având șanse reduse de calificare. „Singura presiune pe care o pun pe mine este să fac lucrurile bine”, a spus Essyla, reprezentanta Belgiei, pentru AFP.

Moldova marchează revenirea la Eurovision, deschizând evenimentul de marți la ora 19.00 GMT, după ce a lipsit de la ediția de anul trecut. În a doua semifinală, programată joi, alți 15 concurenți vor urca pe scenă, iar zece dintre aceștia se vor alătura finaliștilor deja calificați pentru sâmbătă.

O finală cu 25 de țări

Finala Eurovision 2026 va reuni 25 de țări, incluzând marii finanțatori – Marea Britanie, Franța, Germania și Italia – și Austria, țara-gazdă. Sistemul de jurizare revine la un format mixt, combinând votul publicului cu cel al juriilor profesioniste, după ce în 2022 aceste comisii fuseseră eliminate.

Evenimentul din acest an se inspiră din tradiția cafenelelor vieneze, faimoase pentru contribuțiile lor culturale și intelectuale. Producătorul executiv al Eurovision 2026, Michael Kroen, a explicat: „Creativitatea și intelectualitatea își aveau rădăcinile în cafenele, iar mulți oameni remarcabili au trăit în Viena în aceeași perioadă și au creat lucruri extraordinare pentru lume”.

În spiritul acestei tradiții, fiecare țară participantă are o cafenea dedicată în Viena, unde fanii pot socializa și sărbători cultura națională.

România este reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de Alexandra Căpitănescu. Artista a câștigat Selecția Națională 2026 și va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”, în cea de-a doua semifinală, care are loc pe 14 mai 2026.

