Cântăreața a părăsit concursul din Republica Dominicană după ce Ionuț Iftimoaie a nominalizat-o spre eliminare, considerând că are o comunitate mare de fani care o vor vota pentru a rămâne în show, scrie protv.ro.

Deși la Consiliu erau trei persoane în pericol de eliminare: DOC, Gheboasă și Maria Constantin, ea a fost cea care a părăsit competiția. Mulți fani ei cântăreței au speculat că din cauza lui Ionuț Iftimoaie ea a fost trimisă acasă, că el e vinovatul.

S-a spus chiar că Maria Constantin ar fi supărată pe Ionuț Iftimoaie, concurent pe care nici nu l-a îmbrățișat la părăsirea competiției. Ieri, în emisiunea „La Măruță”, ea a mărturisit că nu e supărată de Ionuț Iftimoaie.

„Nu am fost supărată! Nu știu de ce au înțeles oamenii că am fost supărată. Nici nu am văzut episoadele, nu știu dacă am curaj să mă uit.. Cred că s-a înțeles puțin greșit. Noi ca și grup ne-am înțeles cu toții, pentru că Gheboasă nu s-a acomodat din prima secundă, să facem cumva să se nominalizeze persoanele foarte influente, cu o imagine foarte mare, ca atunci să fie ele super votate și să nu plece”, a spus ea la PRO TV.

Și a continuat: „Ionuț, din păcate, a considerat că sunt super faimoasă, super celebră, cea mai tare din parcare și m-a nominalizat pe mine. Problema n-a fost asta, nu a fost supărare, este un joc și ni l-am asumat cu toții… dar cumva a fost urâtă chestia aia. M-a oferit pe tavă războinicilor”, a mai declarat ea.

Ce condiții sunt, de fapt, la Survivor România 2023

Maria Constantin a stat fără tehnologie și produse de igienă în condiții greu de imaginat. După ce și-a recuperat telefonul, cântăreața a a povestit tuturor cum este, de fapt, la Survivor România. „Ce schimbat?! Te schimbi acolo, în spate, de față cu toți. Lumea se întoarce cu spatele. Nevoile ți le faci în junglă, te duci mai încolo. E adevărat că se întâmpla să mai dai nas în nas cu câte unul în drum spre «toaletă».

Despre menstruație pot să vă spun că e o chestiune medicală. Nu ne dădeau pastile care să oprească ciclul, nu se întâmplă așa! Pot însă să vă spun că pentru o femeie se produc niște modificări hormonale, cu cât stai mai mult în concurs. Eu nu am avut schimbări hormonale, pentru că nu era cazul. La o săptămână nu se văd aceste schimbări. Domnul Teo, domnul doctor, mi-a explicat foarte bine de ce se întâmplă aceste schimbări: din cauza lipsei mâncării, pentru că na… corpul trebuie să-și ia de undeva vitamine și resurse. La femei, după o anumită perioadă petrecută la Survivor, nu le mai vine menstruația, asta se întâmplă.

Cu mâncarea nu am avut probleme. Eu oricum mănânc foarte puțin. M-am obișnuit și cu cocosul. Am slăbit însă foarte mult într-o săptămână. Se și vede!”, a povestit solista de muzică populară, potrivit Click!.

