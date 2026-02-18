Maria Constantin a abordat pentru prima dată subiectul Gabriela Cristea, a doua soție a lui Marcel Toader. În cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, cântăreața a povestit despre clipele de grele trăite în căsnicie.

„Nu o cunoșteam pe Gabriela Cristea, nu știam de scandalul ei cu Marcel. Eu nu eram genul care să mă uit la televizor, am avut alte ocupații, pentru mine muzica era totul, ieșisem cumva și dintr-un divorț în care aveam mult prea multe lucruri urâte pe capul meu încât să văd ea cine e.”, a declarat Maria Constantin, la „Online story by Cornelia Ionescu”.

Maria Constantin spune că a suferit mult în acea perioadă, însă, încerca să ascundă acest lucru, mai ales că era urmărită la orice pas de paparazzi.

„Mă prindeau paparazzi și încercam eu să afișez fața aia de femeie dură, lăsând treaba că eu ajungeam acasă, îmi dădeam cu pernele în cap și plângeam și mă zbăteam de ceasul morții. Logic, ca orice om, nu îi place să se afle în situația în care am fost eu. Nu doresc nici la dușmanii dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu. A fost o perioadă foarte urâtă care nu m-a afectat doar pe mine, ci toată familia. Era o nebuloasă din care nu știam cum să ies, nu vedeam luminița de la capătul tunelului.”, a povestit Maria Constantin, la „Online story by Cornelia Ionescu”.