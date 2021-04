Maria Hîngu a fost invitată la „Teo Show”, acolo unde a povestit despre experiența sa în Republica Dominicană. Nu i-a fost ușor, dar ea a luptat mereu pentru a aduce puncte echipei. Acum a fost supusă unei noi provocări de Teo Trandafir și Bursucu. Ea și-a caracterizat colegii de echipă. Iată ce a spus despre fiecare.

Albert Oprea – „El e neasumat”

Marilena – „Foarte determinată”

Mellina – „E sufletistă”

Musty -„L-am descoperit după competiție și mi-am dat seama că e un om bun, creativ”

Roxana Ghiță – „Ea e prințesă așa, e delictaă”

Sorin Pușcașu – „Echilibrat”

Starlin – „El a slăbit cel mai mult. Starlin e un om cu un suflet extraordinar de mare, e cel mai blând om”

Andrei Dascălu – „Cel mai tăcut băiat, e închis în el”

Alin Sălăjean – „E un om care epatează”

Romina Geczi – „A fost doar 3 săptămâni cu noi, dar s-a adaptat repede, o persoană deschis „

Marius Crăciun – „E omul glumelor, glumețul grupului”

Sindy – „Ea pare naivă, dar e foarte inteligentă. Ea face strategii foarte bune”

Viața Mariei Hîngu, de la „Survivor România”. Muncește de la 16 ani

Maria Hîngu s-a remarcat la „Survivor România”. Aceasta nu era cunoscută publicului larg, dar pe parcursul competiției s-a văzut că e o fire luptătoare, puternică. Nu s-a știut însă că a visat să ajungă în politică, a candidat la primărie în comuna ei natală. „Am copilărit în comuna Gologanu, județul Vrancea. Am avut viața unui copil de la țară, care mergea să culeagă tot ce e de cules de pe câmp, am petrecut serile la poartă cu copiii. Părinții mei sunt acei părinți din anii 90… Cu tata am două subiecte de discuție: politica și problemele lumești. Mama e prietena cu care vorbești de toate. Am un frate mai mare cu patru ani. Am fost elev de nota 9. Am făcut Liceul de Alimentație Publică, și atunci m-am și angajat în restaurant, la 16 ani. Din primul salariu mi-am luat ceva de îmbrăcat. Dar din datoriile pe care tata le avea la mine mi-am luat un televizor. Apoi, la 18 ani am reușit să îmi iau o mașină. Am încercat să fac multe până acum.

Nu am reușit să ajung în vârf. Am candidat la primărie, la mine la țară. Am luat 40 de voturi. De trei ani mă tot gândeam să candidez, mai mult în glumă. Și din glumă în glumă, m-am trezit cu afișul. Sunt pasionată să fac ceva, nu de politică…”, a spus ea pentru viva.ro.

