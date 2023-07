Maria Ilioiu, criticată după ce a fost dată afară de la „Insula Iubirii”: „A vrut doar să iasă în evidenţă”. Ce explicații are pentru eliminarea ei

Alexandra Diaconescu urmărește sezonul „Insula Iubirii” care e difuzat acum la Antena 1 și a criticat-o pe Maria Ilioiu, care i-a ispitit fostul partener, pe Aurel. „Probabil dacă va citi ce o să spun acum, o să-mi scrie să-mi spună câteva chestii, dar nici nu mă interesează. Mie niciodată nu mi-a plăcut de ea, ca femeie. Nu mi se pare o femeie extraordinară.

„Ca şi în sezoanele trecute, a vrut doar să iasă în evidență şi să fie în prim-plan”

Pentru mine, cuvântul «femeie» este un cuvânt pe care nu-l pot atribui oricărei deţinătoare de sex feminin. De exemplu, în situaţia cu Iulian mi s-a părut răutăcioasă gratuit. Ca şi în sezoanele trecute, a vrut doar să iasă în evidență şi să fie în prim-plan. Însă acum sunt mult mai multe ispite frumoase şi i s-a cam luat faţa, părerea mea. Cred că suferă foarte tare din cauza asta”, a spus fosta concurentă.

„Să fim serioşi, cu cine a avut ea succes? Cu Aurel care este Aurel, cu Sasha care este Sasha şi cu Adi sau cum îl chema care e Adi (n.red. – râde). A fost vreun concurent puternic acolo şi ea a reuşit să facă ceva nemaivăzut?

Recomandări AZILELE GROAZEI. Managerul de la Obregia e singurul medic care susține că „nu am constatat” urme de violență la pacienții din Voluntari. Țîbîrnă a fost numit de Firea și a lucrat pentru Pandele

De exemplu cum a fost Nicoleta (n.red.- Nicoleta Dragne) pentru Cătălin. Cătălin era un băiat jos pălăria, un băiat raţional. Şi a făcut fix ce a simţit datorită Nicoletei pentru că şi ea este o fată super mişto şi s-au îndrăgostit pe bune. Dar Maria ce a ispitit? A ispitit ce ar fi putut oricine”, a mai adăugat Alexandra.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În plus, Alexandra Diaconescu susține că Maria Iliou are iubit și că din această cauză băieții din emisiune nu s-ar fi apropiat de ea. „Băieţii nu cred că au avut încredere în ea. Cine o mai urmăreşte sau cine a urmărit-o de-a lungul timpului, ştie că ea are o relaţie acasă.

Ea se mai şi postează cu iubitul ei. Cum ai putea să cazi în ispită cu o femeie despre care ştii că este combinată şi ştii că vine acolo fix ca să-şi joace rolul şi o mai dă şi urât la final. De ce te-ai pune în postura asta, cât de fraier să fii?”, a mai zis Alexandra Diaconescu.

Recomandări INTERCEPTĂRI. „Cel mai bun asistent social” din România, înregistrat când discuta cu șeful „azilelor groazei” despre desființarea protocolului cu ONG-ul care semnalase problemele: „Aproape că mă băteam cu ele”

Maria Ilioiu, declarații după ce a fost eliminată de la „Insula Iubirii”

Pe internet, ea a dezvăluit că nu a fost compatibilă cu băieții din acest sezon și de aceea ei au decis să o dea afară. „Din păcate am fost pusă în situații ingrate și chiar umilitoare, eu fiind aceeași persoană sinceră și directă, așa cum v-am obișnuit în alți ani. Compatibilitatea mea cu noile personaje nu a putut fi nici măcar la nivel de conversație.

Din acest motiv nu mi-am putut etala aptitudinile specifice rolului. Am fost permanent obstrucționată și limitată de context și de timpul scurt petrecut acolo. Probabil vă întrebați de ce au existat aceste diferențe dintre eu cea de acum și eu cea din alți ani. Răspunsul nu poate fi decât unul: Nu există diferențe decât fizice. La nivelul caracterului, ar fi fost realmente nefiresc să mă pot schimba radical de la un an la altul”, a transmis Maria Ilioiu.

Playtech.ro Relația șoc a Simonei Halep! Sportiva l-a iubit enorm, dar Stere Halep a intervenit!

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Ce se întâmplă cu Dana Roba: ”Prietenele mă întreabă dacă nu mă sinucid?”

Știrileprotv.ro Șeful serviciilor de informaţii din Ucraina: Luptătorii Wagner s-au apropiat de o bază nucleară rusă în timpul revoltei

Observatornews.ro Azilele groazei. Bătrâni grav bolnavi şi tineri cu dizabilităţi, ascunşi în două clădiri în construcţie, pe un câmp din Tunari. Oamenii nu aveau apă sau curent

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Horoscop Camelia Pătrăşcanu: Atenție! Final de vară cu multe cumpene pentru trei zodii